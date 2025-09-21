آغاز اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشسته در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی رضایی، سرمربی تیم ملی والیبال نشسته گفت: ۱۶ نفر از والیبالیست‌های نشسته کشور به دومین اردوی آمادگی تیم ملی در مشهد دعوت شده اند و ۱۲ نفر از این بازیکنان به مسابقات جهانی چین اعزام خواهند شد.

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته افزود: مسابقات جهانی والیبال نشسته هانگجوی چین تیر ماه سال آینده برگزار می‌شود و تا زمان برگزاری این مسابقات، هر ماه یک اردو برای تیم ملی در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: تیم ملی والیبال نشسته کشورمان با ۸ تغییر نسبت به پارالمپیک، جوان سازی خود را آغاز کرده تا با چهره جدید پا به مسابقات جهانی بگذارد.

رضایی افزود: اردوی تیم ملی والیبال نشسته کشورمان تا چهارم مهر ماه در مشهد ادامه دارد.