۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۱

عامل تیراندازی در زاهدان دستگیر شد

زاهدان - فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان از دستگیری عامل تیراندازی و ایجاد رعب، وحشت میان شهروندان شهر زاهدان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید نوری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی رسیدگی به پرونده شرارت تیراندازی و ایجاد رعب، وحشت میان شهروندان در شهرستان زاهدان موضوع در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان افزود: بلافاصله اقدامات تخصصی کلانتری ۱۱ برای دستگیری متهمان آغاز که در نهایت با تلاش‌های صورت گرفته عاملان تیر اندازی در سطح شهر شناسایی که به محض رؤیت مأموران بلافاصله متواری که خودرو متوقف و یک متهم مرد و یک متهم زن دستگیر شدند.

وی با اشاره به اینکه در بازدید از خودرو مذکور یک قبضه اسلحه کمری به همراه مهمات مربوطه کشف شده است؛ تصریح کرد: متهمان به بزه انتسابی اعتراف و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

