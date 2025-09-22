تنش آبی ۸۰۰ خانوار روستایی بمپور برطرف شد

یونس بامری در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: با ورود این چاه به مدار، آب آشامیدنی مورد نیاز بیش از ۴ هزار نفر در قالب ۸۰۰ خانوار ساکن در روستاهای خدا آباد، حیدرآباد، فیروزآباد، اکبرآباد، موتور پلنگی و دولت‌آباد تأمین می‌شود.‌

مدیر امور آب و فاضلاب بمپور افزود: روستاهای یادشده زیرمجموعه مجتمع آبرسانی غرب و شرق بمپور هستند که به دلیل فاصله زیاد از منابع تأمین آب و برداشت در طول مسیر خط انتقال، همواره با تنش آبی روبه‌رو بودند. با ورود چاه جدید خدا آباد به مدار، بخش قابل توجهی از این مشکل برطرف شده و شرایط آبرسانی بهبود یافته است.