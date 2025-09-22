سپاه و ارتش ۲ بازوی قدرتمند دفاع از کشور هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله مصطفی محامی در دیدار با فرمانده و جمعی از معاونین قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۸ زرهی سیستان و بلوچستان ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدا و امام شهدا اظهار داشت: خوش‌آمد عرض می‌کنم و یاد و نام شهدا، امام شهدا، جانبازان، آزادگان، ایثارگران و همه کسانی که در هشت سال دفاع مقدس از جان خود مایه گذاشتند، همچنین در دفاع از حرم و دفاع از امنیت کشور ایثارگری کردند را گرامی می‌داریم و ان‌شاءالله خداوند توفیق عنایت کند که بتوانیم راه عزت و افتخار شهدا و امام شهدا را دنبال کنیم.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان افزود: در دوران دفاع مقدس، در موقعیتی که دشمن برداشت ضعف از ما کرد، ابتدای انقلاب بود و کشور چندان توان دفاعی نداشت و بهترین فرصت برای ضربه زدن دشمن بود و آشفتگی وجود داشت و دشمن جلو آمد و دیوانه‌ای هم‌چون صدام را جلو انداخت در نهایت به میدان جنگ آمدند و یک درگیری و نبرد آغاز شد، اما نقشه آنان نگرفت و خداوند خواست کشور را حفظ کند.

وی با اشاره به حوادث ابتدای انقلاب و جنگ تحمیلی بیان داشت: در برابر همه آن فتنه‌ها، کودتاها، ترورها و در نهایت جنگ آن‌چنانی که شروع شد، خداوند خواست ایران اسلامی حفظ شود و طبیعتاً وقتی خداوند بخواهد کاری را محقق کند، اسبابش را فراهم می‌کند و یکی از اسباب پیروزی ما، رهبری حضرت امام خمینی (ره) بود که با فهم، بصیرت، شجاعت و صلابت خود تبلور بسیاری از ارزش‌ها و رهبری الهی را به نمایش گذاشتند.

امام جمعه زاهدان ادامه داد: یک جهت مهم دیگر، مردم بودند، ایمان مردم به خدا، اسلام، انقلاب اسلامی و ایمان به این رهبری باعث شد واقعاً امام را با جان و دل بپذیرند مردم این ایمان و توکل به خدا را داشتند و نتیجه آن شد که به صحنه آمدند.

وی اضافه کرد: سپاه شکل گرفت و ارتش سامان یافت ارتش و سپاه مانند دو بال برای این حرکت و دو بازو برای دفاع عمل کردن کسانی که می‌خواستند یک‌هفته‌ای تهران را بگیرند، هشت سال پشت مرزها ماندند و نهایتاً دست خالی برگشتند و یک وجب از خاک کشورمان را نتوانستند بگیرند.

نماینده ولی‌فقیه در استان تأکید کرد: شاید برای اولین بار در تاریخ ایران بود که در برابر یک حمله گسترده این‌چنینی، کشور مقاومت کرد و حتی یک وجب از خاک خود را از دست نداد در حالی‌که متأسفانه در دوران پادشاهان مختلف، گاهی با یک اولتیماتوم یا یک تهدید، بخشی از کشور از دست می‌رفت؛ هرات، شمال‌غرب و بخش‌های دیگر باعث کوچک شدن نقشه ایران شده بود اما حضور مردم و همکاری سپاه و ارتش بر پایه ایمان و توکل موجب شد کشور بایستد؛ هرچند هشت سال طول کشید، اما دستاورد بزرگ آن این بود که برای بیش از سی سال، گزینه نظامی از روی میز دشمنان ما کنار رفت.