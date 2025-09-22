به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت نفت اعلام کرد که واریز نخستین سهمیه بنزین پاییز امسال بهکارتهای سوخت بدون هیچ گونه تغییری نسبت به ماههای گذشته خواهد بود. بر این اساس، ۶۰ لیتر سهمیه بنزین مهر، هفتمین سهمیه ۱۴۰۴ است که به کارتهای هوشمند سوخت شخصی واریز میشود، همچنین سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت شارژ میشود.
طرح مدیریت مصرف سوخت در ایران از آبان ۱۳۹۸ با هدف کنترل مصرف بنزین، کاهش قاچاق سوخت و بهینهسازی استفاده از منابع انرژی اجرا شده است. بر اساس این طرح، سهمیه مشخصی از بنزین یارانهای هر ماه به کارت سوخت خودروها و موتورسیکلتها واریز میشود و امکان خرید بنزین آزاد با نرخ دوم نیز وجود دارد. تاکنون دولت تغییر قابلتوجهی در میزان سهمیه ماهانه خودروهای شخصی اعمال نکرده است.
