فیلمی دیده نشده از اعزام رزمندگان از حرم حضرت عبدالعظیم به جبهه‌

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته دفاع مقدس، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) فیلمی قدیمی از آئین اعزام رزمندگان از این حرم مقدس را منتشر کرد؛ تصاویری که حال و هوای پرشور روزهای نخستین جهاد و ایثار را زنده می‌کند.

در این فیلم، جمعی از نیروهای بسیجی و مردم مؤمن، با شعارهای حماسی و بدرقه پرشور خانواده‌ها، عازم جبهه‌های نبرد شده و وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب و امام خمینی (ره) را نشان می‌دهند.

این یادگار ماندگار، بخشی از تاریخ سرشار از فداکاری ملت ایران را روایت می‌کند که هنوز پس از دهه‌ها، گرمایش در دل‌ها جاری است.

