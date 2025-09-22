  1. اقتصاد
افزایش دوره پیش‌گشایش معاملات مشتقه بورس کالا به ۱۵ دقیقه

شرکت بورس کالای ایران اعلام کرد از فردا (سه‌شنبه، اول مهر) دوره پیش‌گشایش در بازارهای مالی و مشتقه از ۳ دقیقه به ۱۵ دقیقه افزایش می‌یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این اطلاعیه و مطابق مصوبه هیئت مدیره شرکت بورس کالای ایران، زمان دوره پیش گشایش دربازارهای مالی و مشتقه از ٣ دقیقه به ١٥ دقیقه کاهش یافته است.

بنابراین از فردا (سه‌شنبه اول مهرماه) ساعت شروع جلسه معاملاتی در کلیه دارایی‌های پایه در معاملات گواهی سپرده کالایی (شمش طلا، شمش نقره، سکه خزانه بانکی و سکه خزانه بورسی)، قراردادهای آتی (کلیه دارایی‌های پایه)،قراردادهای اختیار معامله (کلیه دارایی‌های پایه) وصندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر طلا ساعت ١١: ٤٥ با ١٥ دقیقه دوره پیش گشایش (١١: ٤٥ الی ١٢) خواهد بود.

دوره پیش‌گشایش در بازارهای مالی و مشتقه فرصتی است که پیش از آغاز رسمی معاملات به فعالان بازار داده می‌شود تا سفارش‌های خود را ثبت یا ویرایش کنند. این دوره نقش مهمی در شکل‌گیری تعادل اولیه قیمت‌ها و کاهش هیجانات دارد. پیش از این، بورس کالای ایران زمان دوره پیش‌گشایش را ۳ دقیقه تعیین کرده بود، اما تغییرات اخیر با هدف بهینه‌سازی فرآیند کشف قیمت انجام شده است.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

