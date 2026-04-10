ساعت معاملات بازارهای مالی بورس کالا تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی بورس کالا اطلاعیه‌ای خطاب به همه فعالان بازارهای مالی این بورس صادر کرد. متن این اطلاعیه بدین شرح است: معاملات بازار همه صندوق‌های کالایی، گواهی سپرده کالایی، اوراق سلف موازی استاندارد و قراردادهای اختیار معامله از روز شنبه (۲۲ فروردین) از ساعت ۱۱:۴۵ تا ۱۵:۳۰ ( ۱۱:۴۵ تا ۱۲:۰۰ پیش گشایش) برگزار خواهد شد.