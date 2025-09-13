به گزارش خبرنگار مهر، سعید ابراهیمی صبح شنبه با اشاره به برگزاری سومین دوره نمایشگاه فن نما همزمان با بیست و ششمین نمایشگاه اتوکام از ۱۷ تا ۲۰ آبانماه امسال، اظهار کرد: این رویداد با تمرکز بر هوش مصنوعی به همرسانی نیازها و امیدآفرینی برای جوانان را هدف قرار داده است.
وی تأکید کرد: این رویداد از کلیدواژههای فناوری، رشد و نوآوری گرفته شده و به عنوان یک پلتفرم تبادل بین عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان فناوری عمل میکند و تنها یک نمایشگاه سنتی نیست.
معاون برنامهریزی و توسعه انسانی شهرداری اصفهان افزود: این نمایشگاه بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر برای برگزاری رویداد فناوری سالیانه در راستای طرح تولید و خدمات دانشبنیان شکل گرفته و با سند آمایش استان همخوانی دارد که اصفهان را محور فناوری در توسعه استان نامیده است.
ابراهیمی خاطرنشان کرد: دانشبنیان حوزهای است که مورد تأکید ویژه رهبر معظم انقلاب بوده؛ ما مهاجرت نخبگان در این عرصه را داریم و بحث اشتغال نخبگان تحصیلکرده در این حوزه را پیگیری میکنیم.
معاون برنامهریزی شهرداری اصفهان سه هدف کلان نمایشگاه را ارزشآفرینی، بههمرسانی و امیدآفرینی برشمرد و گفت: ارزشآفرینی با تکمیل زنجیره ارزشی در این حوزه اتفاق میافتد، بههمرسانی عرضهکنندگان فناوری با تقاضاکنندگان منجر به محصول، رفع مشکل یا نیاز به فناوری و چرخش کسبوکار حوزه دانشبنیان میشود و امیدآفرینی برای قشر نوجوان، جوان، دانشآموزان و دانشجویان امکان مشاهده واقعی دانشبنیان را فراهم میکند.
ابراهیمی شعار اصلی نمایشگاه را وصل کردن متقاضیان فناوری، عرضهکنندگان، صندوقهای تأمین مالی، شرکتهای دانشبنیان، دانشجویان و همه عناصر زیستبوم نوآوری و فناوری توصیف کرد و افزود این شبکه وقتی کنار هم باشد، میتواند کارآمد عمل کند.
وی با ارائه آماری از دستاوردهای دوره دوم نمایشگاه فن نما گفت: سال گذشته هشت هزار متر مربع فضای نمایشگاه را کامل پر کردیم، حدود پنج هزار نفر بازدیدکننده داشتیم و چهل رویداد جانبی برگزار شد. نمایشگاه در مهرماه برگزار شده بود،
به گفته معاون برنامهریزی شهرداری اصفهان، امسال نیز فن نما از ۱۷ تا ۲۰ آبانماه همزمان با نمایشگاه اتوکام در فضایی حدود هشت هزار متر مربع خواهد که نیمی از آن توسط اتوکام تأمین میشود، برپا خواهد شد.
ابراهیمی با اشاره به برنامهریزی چهل رویداد جانبی، فهرستی از عناوین برنامههای سال گذشته را برشمرد و افزود: رویدادهای مذاکره، جلسات B2B که برای تقویت ارتباطات، ثبت شرکت دانشبنیان در محل، حضور ۱۶ مهمان خارجی از کشورهای مختلف، اهدای سه جایزه ویژه، و برنامههایی که تا اختتامیهها و در زمان نمایشگاه برگزار شد.
وی با اشاره به نتایج نظرسنجی بازدیدکنندگان و غرفهداران خاطرنشان کرد: ۸۱ درصد از بازدیدکنندگان رضایت خوب و خیلی خوب داشتند، ۷۳ درصد معتقد بودند نمایشگاه در رشد فناوری مؤثر است و ۷۴ درصد آن را در ترغیب جوانان به تلاش در جهت فناوری مؤثر دانستند.
به گفته معاون برنامهریزی شهرداری اصفهان، از سوی غرفهداران، ۵۲ درصد رضایت زیاد و خیلی زیاد از فروش محصولات و ایجاد قرار داد داشتند، ۶۱ درصد از برنامههای جانبی رضایت زیاد و خیلی زیاد ابراز کردند، ۴۰ درصد اعلام کردند فرصت شناسایی افراد توانمند ایجاد شده و۷۲ درصد رضایت زیاد و خیلی زیاد از صندوقهای تأمین مالی داشتند.
ابراهیمی نمایشگاه را پلتفرمی برای تحقق فنبازان دانست و ابراز کرد: فرآیند آن به گونهای است که بروز و بررسی تا سال آینده اتفاق بیفتد.
وی نوآوریهای امسال را مدل بلوغ فناوری برشمرد و اضافه کرد: بخش تقاضای فناوری نیاز به بلوغ جدی دارد، این مدل میگوید این شرکت یا سازمان چقدر در حوزه فناوری بلوغ دارد، بودجه فناوری دارد، نیازهایش را احصا کرده؛ چکلیستی ارزیابی و رتبهبندی میکند تا متقاضیان با چشم باز مذاکره کنند.
ابراهیمی افزود: سعی میکنیم نیازهای فناورانه را فناورانه ارائه کنیم، مصالح شهری به حوزه مدیریت شهری داده میشود تا در تیم داوری منتخبان شرکت کنند و جایزه بگیرند و مسابقه پنجگانه کارآفرینان را برنامهریزی میکنیم.
به گفته معاون برنامه ریزی شهرداری اصفهان، زمانبندی نمایشگاه از ساعت ۱۰ صبح تا ۶ بعدازظهر است و برنامههای شبانه مانند گپوگفتها پیشبینی شده است.
ابراهیمی ادامه داد: در این دوره نمایشگاه از پنج فناوری برتر سال نمایشی زنده خواهیم داشت، روزانه توانمندی شرکتها ارائه میشود، استیج برای ارائه توضیح خواهند داشت؛ موضوع فنبازار، جشنواره صنایع دستی در حوزه فناوری، نوآوری و صنایع خلاق با عنوان شهرک جهانی صنایع دستی، جشنواره دانشآموزی برای دانشآموزان و هنرآموزان، مذاکرات B2B بین شرکتها، ارائه استارتاپها برای سرمایهگذاران، جلسات با مدیران حاکمیتی در حوزه معاملات علم و فناوری، تبیین ظرفیتهای دانشبنیان مانند معافیتهای مالیاتی و چالش هوش مصنوعی برای حل مسائل شهری با جایزه و حمایت سرمایهگذار از برنامههای سومین دوره فن نما خواهد بود.
وی به دستاوردهای دو دوره نمایشگاه فن نما پرداخت و اظهار کرد: مهمترین کار نمایشگاه بههمرسانی نیازها و عرضهکنندگان است، سال گذشته دو اتفاق جالب رقم خورد که یکی قرارداد ۴۰ میلیارد تومانی با شهرک علمی تحقیقاتی در حوزه فناوری بود.
معاون برنامهریزی و توسعه انسانی شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: با نمایشگاه و شرکتهایی که در حوزه نوآوری فناوری کار کرده باشند، قرارداد بسته شد که الان حدود ۱۰ تا ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان قرارداد خود شهرداری اصفهان محقق شده و حدود ۸۰ میلیارد تومان ما قراردادهای فناوری برنامهریزی کردیم و نگاهمان این است که برگزاری نمایشگاه فن نما منجر به قرارداد شود.
ابراهیمی ادامه داد: در حوزه دانشآموزی، یک دانشآموز دوره دوم دبستان وقتی کاری مانند هوش مصنوعی انجام داده، برای گروه همسنهایش بسیار آموزنده است، از هزار ساعت کلاس آموزشی که بگویم فناوری خوب است، اینکه خودش ببیند همسنهایش تیمی تشکیل داده و محصولی خلاقانه تولید کرده، چند برابر مهمتر است.
وی در خصوص دستاوردهای نمایشگاه فننما برای شهر و استان اصفهان اظهار کرد: یکی از بحثهای مهم، استفاده از فناوری نانو در تصفیه پسابها بوده است؛ هم اینک در شهر اصفهان در حال ایجاد یک رینگ پساب هستیم تا مهمترین دستاوردش حفظ فضای سبز باشد، ما مشکل کمآبی داریم به شدت و این یکی از نمونههای عملیاتی و جالب است.
ابراهیمی گفت: در حوزه آتشنشانی پهپادهای اطفا مصداقهای عملیاتی که بی تردید دستاوردهای آن در کیفیت خدمات شهر و برای شهروندان تاثیر گذار خواهد بود.
