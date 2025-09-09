ابوالفضل شیرودی در حاشیه آئین بهره برداری از هشت مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان اصفهان به‌عنوان پیشگام در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر با حمایت استاندار گام‌های بلندی در راستای تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور برداشته است.

وی افزود: در قالب برنامه هفتم توسعه و با استناد به ماده ۱۲ قانون، شهرداری کلان‌شهر اصفهان برای نخستین بار در کشور اقدام به برگزاری ۲ مناقصه برای احداث نیروگاه‌های زیست‌توده کرده است.

به گفته مجری طرح احداث نیروگاه‌های خورشیدی با مشارکت بخش خصوصی در ساتبا، این مناقصات شامل یک نیروگاه زباله‌سوز با ظرفیت ۱۰ مگاوات و یک نیروگاه هاضم بی‌هوازی با ظرفیت سه مگاوات است.

شیرودی با اشاره به اینکه فناوری زیست‌توده در مقایسه با فناوری خورشیدی هزینه تمام‌شده بالاتری دارد، تأکید کرد: این پروژه‌ها به طور عمده با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی به‌صورت جوینت‌ونچر اجرا می‌شوند.

وی افزود: مناقصه این پروژه‌ها با حضور نمایندگان شهرداری اصفهان در ساتبا برگزار شده و برنده مناقصه تا نیمه مهرماه امسال معرفی خواهد شد.

مجری طرح احداث نیروگاه‌های خورشیدی با مشارکت بخش خصوصی در سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) خاطرنشان کرد: در قالب ماده ۱۲، سه هزار مگاوات ظرفیت برای نیروگاه‌های بادی و زیست‌توده در کشور هدف‌گذاری شده که ۲۰۰ مگاوات آن به نیروگاه‌های زیست‌توده اختصاص دارد.

شیرودی افزود: علاوه بر اصفهان، کلان‌شهرهایی مانند مشهد، تبریز و آمل نیز برای استفاده از این فناوری و مدل‌های مالی موجود اعلام آمادگی کردند.

وی اضافه کرد: این حرکت گامی مهم در جهت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و پایداری زیست‌محیطی در کشور محسوب می‌شود.

به گزارش مهر، سازمان ساتبا در راستای شناسایی سرمایه‌گذاران، متقاضی احداث نیروگاه زیست‌توده (‌فناوری‌های زباله‌سوزی، هضم بی‌هوازی و لندفیل مهندسی) حائز شرایط بر اساس اسناد ارزیابی کیفی تهیه شده، اقدام به برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه‌گذاران و متقاضیان کرده و از همه شرکت‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی نسبت به دریافت و تکمیل این اسناد دعوت کرده است که با احداث دو نیروگاه زیست‌توده در اصفهان، ۹۰۰ تن پسماند در اصفهان به شیوه بهداشتی و با کمک به حفظ محیط زیست امحا می‌شود.