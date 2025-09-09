  1. استانها
  2. اصفهان
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۲۵

بزرگترین نیروگاه زیست‌توده کشور در اصفهان احداث می‌شود

بزرگترین نیروگاه زیست‌توده کشور در اصفهان احداث می‌شود

اصفهان- مجری طرح احداث نیروگاه‌های خورشیدی با مشارکت بخش خصوصی از احداث بزرگترین نیروگاه زیست توده کشور در شهر اصفهان خبرداد.

ابوالفضل شیرودی در حاشیه آئین بهره برداری از هشت مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان اصفهان به‌عنوان پیشگام در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر با حمایت استاندار گام‌های بلندی در راستای تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور برداشته است.

وی افزود: در قالب برنامه هفتم توسعه و با استناد به ماده ۱۲ قانون، شهرداری کلان‌شهر اصفهان برای نخستین بار در کشور اقدام به برگزاری ۲ مناقصه برای احداث نیروگاه‌های زیست‌توده کرده است.

به گفته مجری طرح احداث نیروگاه‌های خورشیدی با مشارکت بخش خصوصی در ساتبا، این مناقصات شامل یک نیروگاه زباله‌سوز با ظرفیت ۱۰ مگاوات و یک نیروگاه هاضم بی‌هوازی با ظرفیت سه مگاوات است.

شیرودی با اشاره به اینکه فناوری زیست‌توده در مقایسه با فناوری خورشیدی هزینه تمام‌شده بالاتری دارد، تأکید کرد: این پروژه‌ها به طور عمده با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی به‌صورت جوینت‌ونچر اجرا می‌شوند.

وی افزود: مناقصه این پروژه‌ها با حضور نمایندگان شهرداری اصفهان در ساتبا برگزار شده و برنده مناقصه تا نیمه مهرماه امسال معرفی خواهد شد.

مجری طرح احداث نیروگاه‌های خورشیدی با مشارکت بخش خصوصی در سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) خاطرنشان کرد: در قالب ماده ۱۲، سه هزار مگاوات ظرفیت برای نیروگاه‌های بادی و زیست‌توده در کشور هدف‌گذاری شده که ۲۰۰ مگاوات آن به نیروگاه‌های زیست‌توده اختصاص دارد.

شیرودی افزود: علاوه بر اصفهان، کلان‌شهرهایی مانند مشهد، تبریز و آمل نیز برای استفاده از این فناوری و مدل‌های مالی موجود اعلام آمادگی کردند.

وی اضافه کرد: این حرکت گامی مهم در جهت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و پایداری زیست‌محیطی در کشور محسوب می‌شود.

به گزارش مهر، سازمان ساتبا در راستای شناسایی سرمایه‌گذاران، متقاضی احداث نیروگاه زیست‌توده (‌فناوری‌های زباله‌سوزی، هضم بی‌هوازی و لندفیل مهندسی) حائز شرایط بر اساس اسناد ارزیابی کیفی تهیه شده، اقدام به برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه‌گذاران و متقاضیان کرده و از همه شرکت‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی نسبت به دریافت و تکمیل این اسناد دعوت کرده است که با احداث دو نیروگاه زیست‌توده در اصفهان، ۹۰۰ تن پسماند در اصفهان به شیوه بهداشتی و با کمک به حفظ محیط زیست امحا می‌شود.

کد خبر 6585004

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها