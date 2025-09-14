به گزارش خبرنگار مهر، حمید ظهرابی عصر یکشنبه در آئین کلنگ‌زنی نخستین زیستگاه امن گونه در خطر انقراض ماهی آفانیوس در شهر حسن‌آباد جرقویه و افتتاح خانه آفانیوس اظهار کرد: زاینده‌رود یکی از مهم‌ترین حوضه‌های آبی کشور است و چالش‌های زیست‌محیطی آن، از جمله افزایش کانون‌های گردوغبار و فرونشست زمین همواره از دغدغه‌های اصلی ما بوده است.

وی افزود: حل مشکلات زیست‌محیطی زاینده‌رود می‌تواند کلید رفع بسیاری از مسائل این حوضه و شهر اصفهان باشد.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور ابراز کرد: اصفهان برای من همواره جایگاه ویژه‌ای داشته است؛ شهری با مردمی صمیمی و تلاشگر که ظرفیت بالایی برای احیای محیط‌زیست خود دارد.

ظهرابی با اشاره به اهمیت حفاظت از تنوع زیستی، خاطرنشان کرد: سازمان حفاظت محیط‌زیست متولی حفظ تنوع زیستی است نه فقط گونه‌های شاخص و کاریزماتیک که به دلیل ظاهرشان شناخته می‌شوند.

وی ادامه داد: تنوع زیستی شامل سه سطح ژنتیکی، گونه‌ای و اکوسیستمی است. گونه‌هایی مانند ماهی آفانیوس، به دلیل اندازه کوچکشان، گاهی مورد غفلت قرار می‌گیرند اما حفاظت از آن‌ها، به‌ویژه در حوضه زاینده‌رود و استان‌هایی مانند فارس و هرمزگان، از اولویت‌های ماست.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور تأکید کرد: حفاظت از تنوع زیستی نباید تنها وظیفه سازمان محیط‌زیست باشد بلکه باید به یک حرکت مردمی تبدیل شود و زمانیکه حفاظت از گونه‌ها با منافع اقتصادی مردم پیوند بخورد، حفاظت پایدار محقق می‌شود.

ظهرابی اضافه کرد: حضور شهروندان، مسئولان، شورای شهر و شهرداری در این مراسم، نمونه‌ای موفق از این مشارکت است. سازمان حفاظت محیط‌زیست از پروژه‌های مردمی که به حفظ گونه‌های در معرض خطر و تنوع زیستی در حوضه زاینده‌رود کمک می‌کنند، حمایت قاطع خواهد کرد.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده، اظهار کرد: هر گونه و هر اکوسیستم، ذخیره‌ای ارزشمند از منابع زیستی کشور است که باید با دقت حفاظت شود.

معاون محیط‌زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور ابراز کرد: امید است با تداوم همکاری‌ها در حوضه زاینده‌رود، شاهد احیای محیط‌زیست و حفاظت پایدار از گونه‌های ارزشمندی مانند ماهی آفانیوس باشیم.

ظهرابی تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط‌زیست در کنار مردم، از پروژه‌های مردمی برای حفظ تنوع زیستی حمایت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین زیستگاه امن گونه در خطر انقراض ماهی آفانیوس در زمینی در شهرداری حسن‌آباد جرقویه با حضور حمید ظهرابی، معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور کلنگ زنی شد.

کپور دندان دار یا گور ماهی اصفهان با نام علمی Aphanius isfahanensis گونه‌ای منحصر به فرد است که فقط در حوضه زاینده‌رود و تالاب بین المللی گاوخونی زندگی می‌کند.

این گونه به عنوان یک ماهی لاروخوار بومی در کنترل جمعیت حشرات و پشه‌های ناقل برخی بیماری‌ها مانند سالک نقش مهم و بی بدیلی دارد. ماهی آفانیوس گونه‌ای تخم گذار با طول عمر چهار تا پنج سال است.

این ماهی از نظر حفظ ذخایر ژنتیکی بسیار با ارزش است اما وضعیت زیستگاه و محل پراکنش این گونه به دلیل فعالیت‌های انسانی در شرایط نامناسبی است.

نوسانات آب رودخانه زاینده‌رود و تالاب بین المللی گاوخونی و خشکی بخش‌هایی از زیست بوم آبی در سال‌های اخیر، زندگی این گونه منحصر به فرد را با خطر مواجه کرده است.