به گزارش خبرنگار مهر، مرکز علم و الهیات دانشگاه شهید بهشتی نخستین نشست از سلسله نشست‌های «فلسفه، سیاست و هوش مصنوعی» را برگزار می‌کند.

این نشست با عنوان «ابعاد فلسفی توسعه هوش مصنوعی (جلسه اول)» روز دوشنبه ۳۱ شهریور، از ساعت ۱۳ تا ۱۵ در ساختمان شهدا، طبقه سوم، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری برگزار خواهد شد.

در این برنامه، سخنرانان به بررسی زوایای گوناگون فلسفی، اخلاقی و سیاست‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی می‌پردازند که اساتید این جلسه ابوتراب یغمایی با موضوع برخورد سیاست‌گذار ایرانی با هوش مصنوعی؛ علم یا فناوری؟، ابوطالب صفدری با موضوع آیا هوش مصنوعی واقعاً ما را می‌فهمد یا فریب می‌دهد؟، جواد درویش آقاجانی با موضوع مروری بر مهم‌ترین مسائل فلسفی اخلاقی و مسعود طوسی سعیدی با موضوع ۷ محور نوآوری مسئولانه در توسعه هوش مصنوعی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

این سلسله نشست‌ها به همت مرکز علم و الهیات دانشگاه شهید بهشتی در راستای گسترش گفت‌وگوهای بین‌رشته‌ای میان فلسفه، سیاست و فناوری‌های نوین برگزار می‌شود.