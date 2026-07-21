به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، اولین نشست از سلسله نشست‌های «هنر و هوش مصنوعی» با عنوان «هنر هوش مصنوعی در بینال ونیز ۱» در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می‌شود.

در توضیح این سلسله نشست‌ها آمده است: در دوران معاصر ما، مواجهه هنر و هوش مصنوعی منجر به پیدایش رسانه‌ای جدید در جهان هنر شده است. این رسانه ابعاد گوناگونی از امکانات و تحولات را با خود به همراه داشته است. در نتیجه، در بخش نخست از سلسله نشست‌های پیش رو، تلاش خواهیم کرد تا با معرفی آثار مطرح هنر هوش مصنوعی در جهان هنر، امکان شناخت و مطالعه ابعاد گوناگون این رسانه نوظهور فراهم شود.

در این نشست، فریبا سلطانی هنرمند و الهام کوت‌زری هنرمند به عنوان ارائه‌دهنده حضور دارند و دبیری نشست بر عهده میثم روشنی مدرس و پژوهشگر هنر خواهد بود.

علاقه‌مندان می‌توانند سه‌شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵، از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در سالن کتابخانه موزه هنرهای معاصر تهران حضور پیدا کنند. شرکت در نشست برای عموم آزاد است.