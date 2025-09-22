به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اعلام کرد که کشورش به سلاحهای سری جدید دست پیدا کرده است.
وی اضافه کرد: ما به سلاحهای سری جدیدی دست پیدا کرده و پیشرفتهای بزرگی در پژوهش و ارتقای توان دفاعی محقق ساختهایم.
رهبر کره شمالی تصریح کرد: این دستاوردها در تقویت توان نظامی کشورمان سهم به سزایی دارد. نیروی دریایی ما با ساخت ناوشکنهای چند منظوره تقویت شده است.
چند روز قبل نیز رهبر کره شمالی در بازدید از «مجتمع فناوری هوانوردی بدون سرنشین» در پایتخت این کشور، بر آزمایش عملکرد پهپادهای چندمنظوره و شناسایی نظارت کرد.
