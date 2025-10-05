بیانیه مرموز کیم درپی گزارش سئول درباره افزایش ذخایراورانیوم کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی تاکید کرد که متناسب با افزایش حضور نظامی آمریکا در کره جنوبی، منافع راهبردی پیونگ یانگ نیز در منطقه افزایش یافته و متعاقبا تجهیزات ویژهای را برای دستیابی به اهداف کلیدی تخصیص داده است.
اظهارات اخیر که خبرگزاری مرکزی کره شمالی آن را منتشر کرده، تنها چند روز پس از آن منتشر شده که کره جنوبی مدعی شد که پیونگیانگ مقادیر زیادی اورانیوم غنیشده و در سطح تسلیحاتی جمعآوری کرده است، که نشاندهنده افزایش چشمگیر ذخایر مواد هستهای این کشور است.
کیم در یک رویداد نمایشگاهی نظامی پیش از برگزاری رژه سالانه کره شمالی گفت: «من باور دارم که دشمنان ما باید نگران مسیری باشند که جهتگیری امنیتیشان در حال تحول به آن سمت است.
وی اضافه کرد که کره شمالی «بیتردید اقدامات نظامی بیشتری را اتخاذ خواهد کرد تا برای پاسخ به افزایش نیروهای آمریکایی آماده شود.» رهبر کره شمالی جزئیات بیشتری دراینباره ارائه نکرد.
در هفتههای اخیر، کیم به مقامات ارشد کره شمالی دستور داد تا «سپر و شمشیر هستهای» این کشور را تقویت کنند و تاکید کرد که تنها یک «اقدام هستهای متقابل» میتواند امنیت کشورش را تضمین کند.
کیم قرار است دهم اکتبر یک رژه نظامی بزرگ را به مناسبت هشتادمین سالروز تاسیس حزب کارگران کره شمالی رهبری کند. انتظار میرود در این رویداد، پیونگیانگ جدیدترین تسلیحات و دیگر تجهیزات نظامی خود را به نمایش بگذارد.
خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی به نقل از تحلیلگران گزارش داد که پیونگیانگ ممکن است در این رژه از موشک بالستیک قارهپیمای نسل بعدی هواسونگ-۲۰ رونمایی کند.
