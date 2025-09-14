به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کیم یو جونگ، معاون دبیرکل کمیته مرکزی حزب حاکم کره شمالی و خواهر قدرتمند کیم جونگ اون، رهبر این کشور نسبت به رزمایش مشترک آمریکا، کره جنوبی و ژاپن هشدار داد.

کره جنوبی، ژاپن و آمریکا رزمایش‌های سالانه مشترک خود موسوم به «لبه آزادی» را با هدف آنچه به‌روزرسانی قابلیت‌های عملیاتی هوایی، دریایی و سایبری علیه تهدیدهای هسته‌ای و موشکی کره شمالی خوانده شده است، از ۱۵ سپتامبر (فردا- ۲۴ شهریور) آغاز خواهند کرد.

معاون دبیرکل کمیته مرکزی حزب حاکم کره شمالی به خبرگزاری مرکزی این کشور (KCNA) گفت: این (رزمایش) به ما یادآوری می‌کند که این نمایش بی‌ملاحظه قدرت که آمریکا، ژاپن و کره جنوبی در مکان‌هایی اشتباه از جمله اطراف جمهوری دموکراتیک خلق کره آن را به نمایش گذاشته‌اند، بدون شک عواقبی منفی برایشان به بار خواهد آورد.

رسانه‌های محلی کره جنوبی همچنین گزارش داده‌اند که سئول و واشنگتن قصد دارند تا هفته آینده نیز رزمایش‌های شبیه‌سازی «گرز آهنین» را با هدف ادغام قابلیت‌ها و توانمندی‌های متعارف و هسته‌ای خود در برابر تهدیدهای کره شمالی برگزار کنند.

پاک جونگ چون، یکی از مقامات عالیرتبه حزب حاکم کره شمالی نیز در گزارشی رسمی برای خبرگزاری مرکزی این کشور نوشت: اگر نیروهای متخاصم از طریق آن رزمایش‌های مشترک به لاف‌زنی ادامه دهند، کره شمالی اقدامات متقابل آشکارتر و قوی‌تری را اتخاذ خواهد کرد.

پیونگ‌یانگ همواره این رزمایش‌های نظامی را هدف انتقاد قرار داده و آن را محکوم و تاکید کرده است که این رزمایش‌ها آماده‌سازی برای حمله پیش‌دستانه به کره شمالی بوده و در برخی موارد نیز با آزمایش‌های تسلیحاتی به آنها پاسخ داده است. با این حال، سئول و واشنگتن مدعی هستند که این رزمایش‌ها صرفاً ماهیتی دفاعی دارند!