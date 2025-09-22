شرط کره شمالی برای مذاکره با آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در جریان نشست‌های مجلس عالی خلق این کشور طی روزهای شنبه و یکشنبه تاکید کرد که کره شمالی در صورتی قصد مذاکره با آمریکا را دارد که واشنگتن نگرانی‌های پوچ خود را در خصوص توان هسته‌ای این کشور و درخواست برای خلع سلاح هسته‌ای آن کنار بگذارد.

وی اضافه کرد: اگر آمریکا به دنبال همزیستی مسالمت آمیز با کره شمالی بعد از اعتراف به واقعیت‌های موجود باشد و درخواست‌هایش را برای خلع سلاح هسته‌ای ما کنار بگذارد دلیلی برای عدم مذاکره با واشنگتن نمی‌بینیم.

کیم جونگ اون گفت که همچنان خاطرات خوبی با ترامپ دارد.

وی در عین حال تاکید کرد که هرگز با کره جنوبی گفتگو نخواهد کرد و کره شمالی هرگز به دنبال اتحاد با کره جنوبی نیست.