سئول: کره شمالی قادر است قلب آمریکا را هدف بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کرهتایمز، چونگ دونگیونگ که وزیر نهادی تحت عنوان «وزارت اتحاد» کره جنوبی است، در اشارهای آشکار به اقدام اخیر کره شمالی در توسعه موشک بالستیک قارهپیمای ساخت این کشور که جزو اظهارنظرهای علنی نادر مقامات سئول درباره توانمندی تسلیحاتی پیونگیانگ محسوب میشود، اذعان کرد که کره شمالی قادر است از خاک خود قلب آمریکا را هدف بگیرد.
چونگ در نشستی خبری در برلین در جریان سفر جاریاش به آلمان به عنوان نماینده کره جنوبی جهت حضور در مراسم بزرگداشت اتحاد دوباره آلمان، گفت: کره شمالی به یکی از سه کشوری تبدیل شده است که میتواند به قلب آمریکا حمله کند. این قابل کتمان نیست و منطقاً باید به آن اذعان کرد.
کره شمالی که اکتبر پارسال موشک بالستیک قارهپیمای «هوآسونگ -۱۹» که قادر به رسیدن آمریکاست را با موفقیت آزمایش کرده بود، اعلام کرده که در حوزه توسعه موشک به «جایگاهی هژمونیک و غیرقابل بازگشت» دست یافته است.
وزیر اتحاد کره جنوبی اضافه کرد که «موضع راهبردی کنونی کره شمالی با زمانی که کیم جونگ اون، رهبر این کشور در سال ۲۰۱۸ در سنگاپور، نخستین نشست دوجانبهاش را با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برگزار کرد، فرق کرده است و تاکید کرد که «درک و اذعان به این واقعیت باید نقطه شروع» در مسیر پرداختن به پیونگیانگ باشد.
وی درباره احتمال ازسرگیری نشست بین کیم و ترامپ، یادآور شد که هر دوی آنها تمایل خود را برای ملاقات یکدیگر ابراز کردهاند.
به ادعای این مقام کره جنوبی، اگر رهبر کره شمالی بهدنبال اصلاحات و گشایش است، تنها از طریق همکاری با سئول محقق خواهد شد!
