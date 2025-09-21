دیدار تاج با سفیر مکزیک؛ احتمال دیدار تدارکاتی برای شاگردان قلعه نویی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهدی تاج رئیس فدراسیون به همراه مهدی محمدنبی نایب رئیس و مدیر تیم ملی، امید جمالی مدیر بخش بین الملل و مهدی خراطی رئیس دپارتمان تیم‌های ملی ظهر امروز با حضور در سفارت مکزیک در جمهوری اسلامی ایران با گییرمو پوئنته اوردوریکا دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار، طرفین از ایجاد ارتباط بین فدراسیون و سفارت مکزیک استقبال کردند.

«اوردوریکا» با اشاره به اشتراکات فرهنگی دو کشور نسبت به برگزاری دیدار دوستانه بین تیم‌های ملی ایران و مکزیک قبل از جام جهانی ۲۰۲۶ ابراز امیدواری کرد. او که علاقه مکزیک برای برگزاری بازی دوستانه قبل از جام جهانی ۲۰۲۲ در جزیره کیش را نیز یادآور شده بود از تمایل برای برگزاری این دیدار در ماه‌های پیش رو صحبت کرد.

مهدی تاج نیز ضمن استقبال از این پیشنهاد اعلام کرد در صورت امکان، دیدار دوستانه پیشنهادی حالت اجرایی گرفته و پیگیری شود.

نبی مدیر تیم ملی نیز عنوان کرد: برگزاری دیدار با مکزیک در غالب یک تورنمنت در ماه مارچ میلادی می‌تواند امکان پذیر باشد در غیر اینصورت پیش از شروع جام جهانی ۲۰۲۶ می‌توان در ماه ژوئن برگزار کرد. در این دیدار یادبودی نیز به سفیر مکزیک تقدیم شد.