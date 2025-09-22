به گزارش خبرنگار مهر، سرانجام پس از هفته‌ها گمانه‌زنی و رایزنی فدراسیون فوتبال با پیگیری مستقیم مهدی تاج مجوزی کم‌سابقه صادر کرد؛ که بر اساس این مجوز مرضیه جعفری می‌تواند به‌طور همزمان هدایت تیم ملی فوتبال زنان ایران و تیم باشگاهی خاتون بم را برعهده داشته باشد. این تصمیم که نتیجه جلسات فشرده میان کمیته فنی، فدراسیون و باشگاه خاتون بود نقطه عطفی در مدیریت فوتبال زنان ایران محسوب می‌شود؛ چرا که مسئولیت‌های جعفری اکنون دوچندان شده و او باید در دو جبهه حساس و دشوار فعالیت کند.

دو مسئولیت و یک چالش بزرگ

جعفری در جایگاه تازه خود باید هم تیم ملی را برای جام ملت‌های زنان آسیا آماده کند و هم خاتون بم پرافتخارترین تیم فوتبال زنان کشور را مهیای حضور در جام باشگاه‌های آسیا سازد. چنین مأموریتی نه تنها به برنامه‌ریزی دقیق نیاز دارد بلکه انرژی و تمرکز مضاعفی می‌طلبد. در شرایطی که فوتبال زنان ایران هنوز با محدودیت‌های مالی و ساختاری روبه‌روست داشتن مربی‌ای که بتواند همزمان دو پروژه سنگین را پیش ببرد هم نقطه قوت و هم چالشی جدی است.

خاتون بم و رؤیای آسیایی

خاتون بم که سال‌هاست به عنوان قدرت اول فوتبال زنان ایران شناخته می‌شود اکنون باید به دنبال ثبت موفقیتی فراتر از مرزهای داخلی باشد. این تیم در جام باشگاه‌های آسیا با تیم‌های ووهان جیانگدا چین، بنگال شرقی هند و نسف‌قارشی ازبکستان روبه‌رو خواهد شد. حریفانی که هر یک از لحاظ امکانات و سابقه چالشی بزرگ برای نماینده ایران به شمار می‌آیند. جعفری باید در کمتر از چند ماه ترکیبی منسجم و آماده را راهی این رقابت‌ها کند؛ آن‌هم در حالی که بخش عمده‌ای از بازیکنان خاتون ستون‌های اصلی تیم ملی نیز هستند.

تجربه بالای جعفری در کسب قهرمانی‌های متعدد لیگ برتر و شناخت کامل او از بازیکنان نقطه قوت بزرگی برای خاتون است. اما همزمانی مسابقات و اردوهای تیم ملی می‌تواند فشار مضاعفی ایجاد کند؛ به‌ویژه اگر مصدومیت یا خستگی بازیکنان کلیدی در میان باشد.

تیم ملی و کمتر از ۶ ماه تا جام ملت‌های آسیا

در سوی دیگر تیم ملی زنان ایران کمتر از ۶ ماه دیگر باید در جام ملت‌های آسیا به میدان برود؛ رقابتی که می‌تواند نقشه راه آینده فوتبال زنان کشور را ترسیم کند. ملی‌پوشان ایران پس از صعود تاریخی به این رقابت‌ها هنوز موفق نشده‌اند حتی یک بازی تدارکاتی باکیفیت برگزار کنند؛ موضوعی که نگرانی کارشناسان را برانگیخته است.

ایران در گروه A این رقابت‌ها باید به مصاف استرالیا، فیلیپین و کره‌جنوبی برود؛ سه تیمی که از نظر تجربه، امکانات و رده‌بندی جهانی فاصله قابل‌توجهی با فوتبال زنان ایران دارند. حضور در چنین گروه دشواری نیازمند آمادگی بدنی، هماهنگی تاکتیکی و بازی‌های دوستانه بین‌المللی است؛ مواردی که جعفری باید در مدت کوتاه باقی‌مانده والبته با همکاری فدراسیون برنامه‌ریزی کند.

مدیریت زمان و منابع

کلید موفقیت جعفری در این مأموریت دوگانه مدیریت دقیق زمان و منابع خواهد بود. او باید اردوهای ملی را با تمرینات خاتون بم هماهنگ کند و برنامه‌ای تدوین کند که نه تنها به افت بدنی بازیکنان منجر نشود بلکه سطح فنی آن‌ها را نیز ارتقا دهد. همکاری نزدیک میان فدراسیون فوتبال و باشگاه خاتون در تأمین امکانات، سفرهای خارجی و برگزاری دیدارهای تدارکاتی می‌تواند نقش مهمی در این مسیر ایفا کند.

حمایت فدراسیون و نقش مهدی تاج

نقش مهدی تاج در این روند انکارناپذیر است. پیگیری‌های او برای صدور مجوز همزمان نشان از درک فدراسیون از اهمیت تداوم برنامه‌های جعفری دارد. تاج بارها بر لزوم ثبات کادر فنی و بهره‌گیری از تجربه مربیان موفق داخلی تأکید کرده و به نظر می‌رسد این تصمیم دقیقاً در همین راستا اتخاذ شده است.

مأموریتی فراتر از دو نیمکت

جعفری اکنون در موقعیتی قرار گرفته که موفقیت یا ناکامی‌اش می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای آینده فوتبال زنان ایران داشته باشد. حضور قدرتمند خاتون بم در آسیا می‌تواند چهره فوتبال باشگاهی کشور را دوباره در سطح قاره ارتقا دهد و نمایش درخور تیم ملی در جام ملت‌های آسیا به افزایش اعتماد و سرمایه‌گذاری در فوتبال زنان کمک کند.

با توجه به این مسئولیت سنگین حمایت همه‌جانبه فدراسیون و باشگاه‌ها از جعفری حیاتی است. او نه تنها باید بازیکنان را برای میدان‌های دشوار آماده کند بلکه باید ثابت کند که می‌توان همزمان دو پروژه ملی و باشگاهی را با موفقیت مدیریت کرد.