پروژه های عمرانی مرکز ملی فوتبال با حضور شهردار تهران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه‌های عمرانی مرکز ملی فوتبال صبح امروز از ساعت ۱۰ در مرکز ملی فوتبال با حضور مهدی تاج، علیرضا زاکانی، مهدی محمدنبی، اعضای هیئت رئیسه و رؤسای دپارتمان‌ها و کمیته‌های مختلف فدراسیون، امیر قلعه نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان، مدیر تیم‌های ملی زیر ۲۰ سال و فوتسال بزرگسالان بانوان، مدیر تیم ملی امید، مسئولین مرکز ملی فوتبال و مسئولین شهرداری تهران افتتاح شد. رختکن‌ها، دکل‌های نور زمین چمن و همچنین رونمایی از نمای تازه هتل آکادمی فوتبال با حضور مسئولان افتتاح شد.

در این مراسم با توجه به شروع هفته دفاع مقدس و گرامیداشت این هفته، بازیکنان تیم ملی فوتسال جوانان بانوان به همراه کادر فنی در جایگاه یادمان شهدا در مرکز ملی فوتبال قرار گرفته و با اهدای گل ادای احترام کردند.

دمام زنی و پخش سرودهای حماسی از دیگر برنامه‌های افتتاح پروژه‌های مرکز ملی فوتبال بود که به همت کمیته فرهنگی و بازی جوانمردانه برگزار شد. با هماهنگی و تلاش فدراسیون فوتبال پیکان‌های قدیمی هم به نمایش گذاشته شدند.