۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۱

تاکید امام جمعه یزد بر جدیت دانش‌آموزان در علم‌آموزی

یزد- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد در آئین جشن عاطفه‌ها بر جدیت دانش آموزان در علم آموزی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، آیت‌الله محمدرضا ناصری در آئین جشن شکوفه‌ها که با حضور مسئولان و دانش‌آموزان پایه اول دبستان محمدمهدی صالحی برگزار شد، با اشاره به جایگاه نعمت‌های الهی گفت: تمامی آنچه در هستی وجود دارد، از جمله وجود انسان، مخلوق پروردگار متعال است. خداوند مهربان، با رحمت بی‌پایان خود، این نعمت‌ها را برای آسایش و رفاه بشر قرار داده است.

وی افزود: در برابر این الطاف بی‌کران الهی، شایسته است با اطاعت از فرامین خداوند و جدیت در مسیر علم‌آموزی، شکرگزار باشیم و از فرصت‌های پیش‌رو بهترین بهره را ببریم.

امام‌جمعه یزد در ادامه به اهمیت ارتباط پیوسته با خداوند تأکید کرد و اظهار داشت: بهترین راه این ارتباط، آغاز همه امور با ذکر نورانی «بسم الله الرحمن الرحیم» است. این ذکر مقدس، هم زمینه انس بیشتر با پروردگار را فراهم می‌کند و هم یاری‌گر انسان در تمام مراحل زندگی، به‌ویژه در آغاز فعالیت‌های روزانه و تلاش برای کسب علم خواهد بود.

