به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، آیت‌الله محمدرضا ناصری در آئین جشن شکوفه‌ها که با حضور مسئولان و دانش‌آموزان پایه اول دبستان محمدمهدی صالحی برگزار شد، با اشاره به جایگاه نعمت‌های الهی گفت: تمامی آنچه در هستی وجود دارد، از جمله وجود انسان، مخلوق پروردگار متعال است. خداوند مهربان، با رحمت بی‌پایان خود، این نعمت‌ها را برای آسایش و رفاه بشر قرار داده است.

وی افزود: در برابر این الطاف بی‌کران الهی، شایسته است با اطاعت از فرامین خداوند و جدیت در مسیر علم‌آموزی، شکرگزار باشیم و از فرصت‌های پیش‌رو بهترین بهره را ببریم.

امام‌جمعه یزد در ادامه به اهمیت ارتباط پیوسته با خداوند تأکید کرد و اظهار داشت: بهترین راه این ارتباط، آغاز همه امور با ذکر نورانی «بسم الله الرحمن الرحیم» است. این ذکر مقدس، هم زمینه انس بیشتر با پروردگار را فراهم می‌کند و هم یاری‌گر انسان در تمام مراحل زندگی، به‌ویژه در آغاز فعالیت‌های روزانه و تلاش برای کسب علم خواهد بود.