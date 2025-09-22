برگزاری پویش ملی «ایران سرافراز» در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی نیازمند پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری پویش «ایران سرافراز» ویژه بسیج دانشآموزی گیلان ضمنگرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: دفاع مقدس الگوی خوبی در راستای امور تربیتی جهت اعتلای نظام و تلاش برای پیشرفت کشور است.
وی به مشارکت بیش از ۳۰۰ دانشآموز از سراسر استان در نمایشگاه کنگره ۸ هزار شهید گیلان اشاره کرد و گفت: این مشارکت در اجرای برنامههای فرهنگی و هنری اعم از اجرای سرود، تئاتر و … بوده است.
مسئول بسیج دانشآموزی گیلان با اشاره به برگزاری لیگ علمی پایا تصریح کرد: این رویداد پس از گذشت ۱۸ سال با بهرهگیری از ظرفیت دانشآموزان نخبه در رشتههای مختلف یکی از رویدادهای مهم به شمار میرود.
نیازمند از مشارکت بیش از ۴ هزار دانشآموز در این رویداد در سال جاری خبر داد و افزود: ۵۰۰ نفر به مرحله بعد و در نهایت ۵۰ نفر به فینال راه یافتند و موفق به کسب دو مدال طلا و دو مدال نقره و دو مدال برنز شدند.
وی با اشاره به برگزاری دوره یاوران ولایت بیان کرد: این دوره با هدف شبکهسازی و آمادهسازی فرماندهان واحدها از ۱۹ تا ۲۲ شهریور با مشارکت ۱۵۰ دانشآموز و ۲۸ مربی برای خواهران و از ۲۴ تا ۲۷ شهریور با حضور ۱۳۰ دانشآموز و مربی در رامسر برگزار شد.
مسئول بسیج دانشآموزی گیلان اضافه کرد: اجلاسیه شهدای دانشآموز در هفته بسیج دانشآموزی در امتداد کنگره ۸ هزار شهید گیلان برگزار خواهد شد و مقدمه اجلاسیه شهدای دانشآموز کشور در بهمن سال جاری خواهد بود.
تاکید بر لزوم تشکیل شبکه منسجم فرهنگی و هنری در گیلان
نیازمند از اجرای پویش ملی «ایران سرافراز» خبر داد و عنوان کرد: این پویش از ۲۵ شهریور با مشارکت و همکاری آموزش و پرورش و اداره نوسازی مدارس در راستای تعویض پرچم مدارس آغاز شده است.
وی افزود: سرود «ای ایران» همزمان با برافراشتن پرچم و نقشه کشور حرکتی در جهت ادای احترام به جایگاه کشورمان رونمایی خواهد شد.
مسئول بسیج دانشآموزی گیلان تصریح کرد: برنامه «لالههای روشن» ناظر به یادواره شهدای دانشآموزی و ۳۴ دانشآموز شهید در جنگ ۱۲ روزه اخیر با محوریت امیرعلی چترعنبرین برگزار خواهد شد.
نیازمند به رویداد ملی «نوبت ما» اشاره کرد و گفت: در تحولات اخیر ۳۰۰ اثر رجزخوانی دانشآموزان نسبت به استکبار جهانی داشتیم لذا این رویداد در قالبهای ترسیم پرچم و نام ایران با ایستادن دانشآموزان رقم خواهد خورد.
وی افزود: شکلگیری گروهان شهید فهمیده ویژه دانشآموزان متوسطه در قالب خدماترسانی، آمادگی رزمی، پدافند غیرعامل، برپایی کارگاههای هماندیشی و میز گفتگو، جلسات تبیینی با بهرهگیری از شبکه نخبگان و اساتید با هدف پاسخگویی به شبهات از جمله برنامههای در دست اجرا است.
مسئول بسیج دانشآموزی گیلان از برگزاری راهیان نور دانشآموزی در پاییز سال جاری خبر داد و گفت: تلاش ما بهرهگیری مناسب و کافی از این ظرفیت با ارائه بستههای فرهنگی با استفاده از ظرفیت مربیان تربیتی است که از ۲۰ مهر تا پایان آذر برای اعزام پیش بینی شده است.
نیازمند اضافه کرد: برگزاری اردوی راهیان پیشرفت، تولید محتوا در فضای مجازی توسط دانشآموزان و … از دیگر برنامههای سازمان بسیج دانشآموزی در ایام پیشرو است.
وی ضمن تاکید بر لزوم تشکیل شبکه منسجم فرهنگی و هنری بیان کرد: رویداد جهت در قالب استعدادیابی برای شناسایی و توانمندسازی توسط نیروهای بسیجی برگزار خواهد شد.
مسئول بسیج دانشآموزی گیلان در پایان افزود: اقدامات جهادی بسیجیان در قالب رنگآمیزی مدارس و پویش همکلاسی مهربان با توزیع بیش از ۲ هزار بسته نوشتافزار با همراهی و ستاد اجرایی فرمان امام و خیرین صورت گرفت.
نظر شما