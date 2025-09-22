رئیس سازمان انرژی اتمی وارد مسکو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی به منظور شرکت در مجمع جهانی اتم در رأس هیئتی با استقبال کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران، وارد فرودگاه بینالمللی شرمتیوو مسکو شد.
اسلامی در این سفر ضمن بازدید از شرکت روس اتم، انستیتو کورچاتف و نیز سایر مراکز فعال در حوزه علوم و فنون هستهای روسیه، در نشست مجمع جهانی اتم شرکت خواهد کرد.
از سایر برنامههای رییس سازمان انرژی اتمی ایران در سفر به روسیه میتوان به بازدید از نمایشگاه «اتم اکسپو ۲۰۲۵» و مذاکره با شرکتهای حاضر در این نمایشگاه اشاره کرد.
گفتنی است علاقهمندان از سوم تا ششم مهرماه میتوانند از جدیدترین دستاوردهای صنعت هستهای ایران در نمایشگاه «اتم اکسپو» بازدید کنند.
