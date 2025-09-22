به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صالحی شهردار منطقه ۲ تهران گفت: مدیریت شهری در راستای مسئولیت اجتماعی خود همزمان با فرارسیدن ماه مهر و آغاز بازگشایی مدارس پویش «نسیم مهربانی» را باهدف حمایت از افراد کمبرخوردار جامعه برگزار کرد.
وی افزود: ایجاد فرصت تحصیل در بین همه اقشار جامعه با برنامهریزی مناسب و مشارکت همگانی محقق میشود و برگزاری پویش نسیم مهربانی گامی در این مسیر است.
شهردار منطقه ۲ گفت: این طرح باهدف همدلی و فراهمآوردن شرایطی برابر برای ادامه تحصیل دانشآموزان و ایجاد انگیزه در آنان برای موفقیتهای علمی اجرا شد. در این برنامه، بیش از بسته شامل کیف، دفتر، مداد، خودکار و سایر ملزومات آموزشی میان دانشآموزان توزیع گردید.
صالحی گفت: این طرح با مشارکت نهادهای مردمی، خیرین و گروههای جهادی اجرا و بیش از ۳۵۰۰ کیف به همراه لوازمالتحریر تهیه و به دانشآموزان کمبرخوردار اهدا شد.
