  1. جامعه
  2. شهری
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۵۷

توزیع نوشت‌افزارهای رایگان بین دانش‌آموزان کم‌برخوردار جنوب تهران

توزیع نوشت‌افزارهای رایگان بین دانش‌آموزان کم‌برخوردار جنوب تهران

شهردار منطقه ۱۹ تهران از تهیه بیش از ۱۳۰۰ بسته کیف و نوشت‌افزار در قالب طرح «نسیم مهربانی» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اخگرپور شهردار منطقه ۱۹ تهران گفت: به همت شهرداری منطقه و در قالب طرح «نسیم مهربانی»، بیش از ۱۳۰۰ بسته کیف و نوشت‌افزار تهیه و در میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار و بی‌بضاعت سطح منطقه توزیع خواهد شد.

وی با بیان اینکه این اقدام با هدف حمایت از تحصیل دانش‌آموزان و کمک به خانواده‌های نیازمند انجام شده است، افزود: این پک‌ها به نیابت از شهدای دانش‌آموز جنگ تحمیلی دوازده روزه و در آستانه بازگشایی مدارس به دانش‌آموزان اهدا خواهد شد.

اخگرپور خاطرنشان کرد: شهرداری منطقه ۱۹ همواره در تلاش است با اجرای طرح‌های حمایتی و فرهنگی، زمینه ارتقای عدالت آموزشی و تقویت روحیه مشارکت و همدلی در میان شهروندان را فراهم سازد.

کد خبر 6592558

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها