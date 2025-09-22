به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور، ابراهیم مولابیگی درباره نقشه راه اکتشافات معدنی این سازمان گفت: سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور در راستای وظایف حاکمیتی خود جهت تولید اطلاعات پایه زمینشناسی و اکتشاف ذخایر معدنی کشور، طرح تحول زمینشناسی را در دستور کار خود قرار داده است.
مولابیگی خاطرنشان کرد: این طرح بهمنظور کاهش ریسک اکتشاف، کاهش زمان فرآیند اکتشاف و ایجاد انگیزه برای شرکتهای معدنی جهت ورود به این عرصه طی توافقنامه سهجانبه سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور، ایمیدرو و معاونت معدنی وزارت صمت در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه طرح تحول زمینشناسی در ۴ لایه ژئوفیزیک هوابرد، زمینشناسی اقتصادی، ژئوشیمی و زمینشناسی در مقیاس یکپنجاههزارم انجام میشود، افزود: سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور در فاز اول با اولویت ۴۲۰ برگه حدود ۱۶درصد وسعت کشور را در دستور کار خود قرار داده که در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۲۰ برگه (۳۶۰ پروژه) اجرایی شده و یا در حال اجرا است و طی برنامه زمانبندی ۳ الی ۴ ساله باید این ۴۲۰ برگه اولویت اول به پایان برسد.
معاون اکتشاف سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور درباره ارتقای فناوریهای اکتشاف و بهکارگیری فناوریهای نوین مانند ژئوفیزیک هوابرد، پردازش دادههای ماهوارهای و هوش مصنوعی در تحلیل دادههای اکتشافی، گفت: این سازمان در راستای تکلیف قانونی خود مکلف است طی برنامه هفتم توسعه ۲ میلیون کیلومتر خطی از سطح کشور را تحت پوشش ژئوفیزیک هوابرد به روش مغناطیسسنجی و رادیومتری قرار دهد که در این رابطه جلسات و مکاتبات متعددی با شرکتهای خصوصی دارای تخصص و توانایی لازم در این خصوص صورت گرفته است.
به گفته وی، در فاز اول مقرر شد طی فرآیند قانونی با اجاره دو فروند بالگرد پهنه جیرفت- بحرآسمان در استان کرمان در قالب ۱۲۰ هزار کیلومتر خطی تحت پوشش قرار گیرد و همزمان با شرکتهایی که توانایی بالایی دارند، طی فرآیند قانونی ۲ میلیون کیلومتر خطی را طی برنامه ۴ ساله اجرایی کرده و در ادامه با بهدست آمدن نتایج اولیه از دو روش مغناطیسسنجی و رادیومتری (سال دوم به بعد) استفاده از روش الکترومغناطیسی در حوزه زمان را عملیاتی کند.
مولابیگی تصریح کرد: یکی دیگر از فناوریهای نوین در حوزه علوم زمین بحث بکارگیری روش مگنتومتریک (MT) در مطالعه پوسته ایران با هدف اکتشاف کانسارهای عمیق است که قرار است طی برنامه زمانبندی ۴ ساله کل سطح کشور تحت پوشش این روش قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه در خصوص هوشمندسازی و فرآیند هوش مصنوعی از ابتدای این سال با چندین شرکت دانشبنیان جلسات متعددی برگزار شد، افزود: در نهایت طی انعقاد قرارداد با یکی از این شرکتها مقرر شد پلتفرم هوش مصنوعی برای کلیه فرآیندهای اکتشافی آماده شود که البته در فاز اول فرآیند هوشمندسازی مربوط به تهیه نقشههای ژئوشیمی در مقیاس یکپنجاههزارم است.
معاون اکتشاف سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور درباره تدابیر این سازمان در پروژههای اکتشافی جهت کاهش اثرات زیست محیطی، خاطرنشان کرد: فناوری بایو و استفاده از میکروارگانیسمها به عنوان یک فرآیند دوستدار محیط زیست پذیرفته شده و مطالعات کاربردیسازی آن در حال گسترش است.
مولابیگی تاکید کرد: بکارگیری این تکنولوژیها به کاهش مصرف انرژی، کاهش مصرف مواد شیمیایی، کاهش حجم پسماند و کاهش آلودگی منجر خواهد شد و در دفتر فرآوری سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور، مطالعاتی در زمینه استحصال فلزات با ارزش بهویژه از باطلههای معدنی با استفاده از فناوریهای بایولیچینگ انجام میشود تا راهکارهای استحصال این فلزات با کمترین هزینه و اثرات زیست محیطی صورت پذیرد.
وی ضمن ارائه پیشنهادهایی به سازمان متبوع خود و دولت و وزارت صمت برای ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری در حوزه سرمایهگذاری معدنی، خاطرنشان کرد: با توجه به ریسک بالای اکتشاف اصولا شرکتهای خصوصی در مراحل اولیه اکتشاف (شناسایی و پیجویی) تمایلی به سرمایهگذاری و مشارکت مالی ندارند، بنابراین در این بخش متولیان دولتی و خصولتی همچون سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور و ایمیدرو باید ایفای نقش کنند.
معاون اکتشاف سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور تصریح کرد: این سازمان میتواند با تولید و انتشار اطلاعات پایه دقیق زمینشناسی و اکتشافی ریسک سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی را کاهش دهد و علاوه بر آن برای ایجاد مشوق و انگیزه برای ورود بخش خصوصی پهنههای حاصل از اکتشاف را در اختیار آنها قرار دهد.
