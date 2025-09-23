دولت به دنبال افزایش قیمت روغن خوراکی است؟

به گزارش خبرنگار مهر، تولید روغن خوراکی در کشور حدود ۹۵ درصد وابستگی ارزی دارد. بخشی از دانه‌های روغنی و روغن خام وارد و در داخل، روغن مایع و نیمه‌جامد برای مصارف خانگی و صنعتی تولید می‌شود.

در قانون بودجه امسال تغییراتی در مالیات بر ارزش افزوده این کالای اساسی رخ داد که گلایه‌های بسیاری به دنبال داشت. در این راستا مالیات بر ارزش افزوده روغن خام از مبادی گمرکی از یک درصد به ۱۰ درصد و در تجارت بازار داخل همین محصول اعم از وارداتی و استحصال شده در کارخانجات داخلی، از صفر به ۱۰ درصد افزایش یافت.

موضوع با اعتراض فعالان این بازار طی ۵ تا ۶ ماه گذشته در حال پیگیری و بررسی است و هنوز نتیجه‌ای به همراه نداشته است.

علیرضا شریفی، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: روغن خوراکی برخلاف سایر کالاهای اساسی دارای دو نوع مالیات در مبادی گمرکی و تجارت بازار داخلی است.

وی با اشاره به تغییرات مالیات ۱۴۰۴ در این دو حوزه، افزود: مالیات بر ارزش افزوده روغن خام وارداتی در مبادی گمرکی تا پایان سال ۱۴۰۳، یک درصد بود. اما در بودجه امسال اشتباهی رخ داد و مجلس شورای اسلامی اختیار معافیت مالیاتی یک درصدی از مبادی گمرکی را به دولت نداد. بنابراین از اول فروردین ۱۴۰۴ مالیات بر ارزش افزوده روغن خام از مبادی گمرکی ۱۰ درصد شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر گمرک با گرفتن یک درصد از این مالیات و تعهد ۹ درصد باقی، کالاها را ترخیص می‌کند.

این مسئول دولتی با اشاره به پیگیری‌های انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، اظهار کرد: طی مکاتباتی که با نهادهای ذی ربط و متولی داشتیم، به دنبال کاهش مالیات بر ارزش افزوده روغن خام در گمرک از ۱۰ به یک درصد، همچون سال‌های قبل هستیم.

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در ادامه به مالیات بر ارزش افزوده تجارت در بازار داخل روغن خام اعم از استحصال شده در کارخانه‌های داخلی و روغن خام وارداتی اشاره کرد و گفت: مالیات بر ارزش افزوده روغن خام در بازار داخل نیز تا پایان ۱۴۰۳ صفر بود؛ اما از ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ اداره دارایی و مالیاتی آن را مشمول ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده کرد. طی مذاکراتی که با این نهاد دولتی داشتیم، پذیرفتند اخذ این مالیات به تعویق افتد تا پیگیری‌ها کاهش اعمال شود.

این مسئول صنفی اظهار کرد: اما حدود ۱۰ روز قبل، مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصدی روغن خام در تجارت داخلی در سامانه مودیان اعمال شد. به این ترتیب ۳ ماه تعویق برای بررسی موضوع به پایان رسید.

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در ادامه سخنان خود گفت: این انجمن نسبت به مالیات ۱۰ درصدی هر دو بخش روغن خام، چه از مبادی گمرکی و چه در تجارت بازار داخلی اعتراض دارد و در حال پیگیری موضوع است؛ تا مسئله یا در سران قوا، یا هیئت دولت یا این که در ستاد تنظیم بازار مورد بازنگری مجدد قرار گیرد.