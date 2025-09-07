علی فاضلی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی روغن نباتی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر از جلسه امروز متولیان دولتی و اعضای این تشکل برای تعیین درصد مالیات بر ارزش افزوده روغن خوراکی خبر داد و گفت: قرار است امروز طی نشستی با مسئولان دولتی و ستاد تنظیم بازار درصد مالیات بر ارزش افزوده روغن خوراکی تعیین شود.

وی افزود: اردیبهشت ماه مالیات بر ارزش افزوده این کالای اساسی که جز مصرف روزانه خانوار ایرانی است از یک درصد به ۱۰ درصد افزایش یافت که این امر گلایه‌های بسیاری را در پی داشت.

این مسئول صنفی با بیان این که اعضای انجمن صنفی روغن نباتی ایران در حال پیگیری موضوع هستند، گفت: قرار بود این موضوع در مرداد ماه تعیین تکلیف شود که به شهریور ماه موکول و امروز موضوع نهایی خواهد شد.