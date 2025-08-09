به گزارش خبرنگار مهر، امسال سال کم بارشی برای کشور بود. این امر سبب شد تا تولید محصولات کشاورزی نسبت به سال گذشته روند نزولی داشته باشد.

سال گذشته خرید تضمینی گندم حدود ۱۲ میلیون تن بود که میزان کشت از این عدد بیشتر بوده است. کشاورزان بخشی از محصول خود را برای مصرف سالانه اعم از پخت نان و استفاده به عنوان بذر نگهداری می‌کنند. امسال پیش بینی می‌شود خرید تضمینی گندم از ۸ میلیون تن عبور نکند.

این کاهش ۳۰ درصدی محدود به گندم به عنوان محصول استراتژیک نبوده و تولید برنج به عنوان دومین محصول پر مصرف کشور هم بین ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است؛ البته به گفته وزیر جهاد کشاورزی بخشی از این کاهش مربوط به آمار نادرست سال گذشته بود که عنوان شده بود ۲.۷ میلیون تن برنج در کشور برداشت شد.

دانه‌های روغنی از دیگر اقلام پرمصرف است. ایران در این بخش بیش از ۹۰ درصد وابستگی ارزی دارد. بخشی از این دانه‌ها در کشور تولید و بخش زیادی وارد می‌شود.

کلزا از جمله دانه‌های روغنی است که در کشور تولید می‌شود. عطاالله هاشمی، عضو شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درباره تولید کلزا به خبرنگار مهر گفت: کم بارشی حاکی از افت عملکرد زمین‌های کشاورزی در سال جاری بود.

وی افزود: پیش بینی شده بود با وجود کاهش تولید کلزا، حدود ۳۰۰ هزار تن خرید تضمینی انجام شود که به نظر نمی‌رسد محقق شود.

وی تصریح کرد: برآورد می‌شود این عدد از ۲۵۰ هزار تن بیشتر نباشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته تولید کلزا در کشور حدود ۳۵۰ هزار تن بود. امسال برخی کشاورزان گلایه مند بودند، کل محصول کلزا آنها به هر علتی از بین رفته است.

در کنار کاهش بارش، توزیع کود در زمان مناسب و به میزان کافی در تولید محصولات کشاورزی تأثیر بسیاری دارد. عنوان می‌شود تولید کود شیمیایی در یک سال اخیر حدود ۳۰ درصد کاهش داشته و با کودهای ارگانیک جایگزین نشده است.