  1. هنر
  2. تئاتر
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۳۶

تجلیل از عوامل نمایش «لجن خوار»

عوامل نمایش «لجن خوار» در تالار حفظ مورد قدردانی قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، آئین تجلیل از عوامل «لجن خوار» با حضور محسن سلیمانی مدیر عامل انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، محمد کاظم تبار دبیر جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت و حمید ابراهیمی بازیگر، کارگردان و نویسنده دیشب یکشنبه ۳۰ شهریور همزمان با شب‌های پایانی اجرای این نمایش، در تالار حافظ برگزار شد.

سلیمانی در این مراسم ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و رشادت‌های جوانان این سرزمین در راستای حفظ و حراست از وطن و همچنین قدردانی از زحمات و تلاش‌های گروه تئاتر «لجن خوار»، اعلام کرد انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس در راستای اهداف خود، حمایت و پشتیبانی از آثار حوزه دفاع مقدس را در پیش دارد.

نمایش «لجن خوار» به نویسندگی خسرو امیری، بازیگری و کارگردانی ویدا موسوی، از آثار برگزیده نوزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت است که به دبیری محمد کاظم تبار در سال ۱۴۰۳ برگزار شد.

در این مراسم با اهدای لوح‌های تقدیر و هدایا از زحمات اعضای نمایش «لجن خوار» قدردانی شد.

فریبرز دارایی

