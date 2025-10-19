به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، نمایش «روزی برای آرزو» تولید مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری است که با مشارکت مرکز رشد امید به نویسندگی و کارگردانی مرتضی سخاوت از ۱ آبان هر شب ساعت ۱۹ در تماشاخانه مهر حوزه هنری روی صحنه می‌رود.

«روزی برای آرزو» نمایشی است در آمیزه‌ای از اسطوره و واقعیت؛ روایت دخترکی که برای نجات سرزمینش سفری آغاز می‌کند. تمام آرزو و تلاش او این است که بزرگ‌ترها جنگ را واگذارند، دست از دشمنی بشویند و در صلح و شادی کنار یکدیگر زندگی کنند. این سفر، راهی است از کودکی تا روشناییِ معرفت، سفری که دخترک را به درکی از خودشنایی می‌رساند.

در این نمایش سید عزیزالله آرین پور، آیدا سعادتی راد، آندیا امین داور، نیایش نظری زاده، شیدا زمان پور، صبا شافی راده، شایسته قمر، نگار جالارو، فاطمه لطفی بیان، رها رحمانی کیان، مهیا عبدالخان زاده، فرناز چگنی، مهدیس اوردیده و نرگس کمانگر به ایفای نقش پرداخته‌اند.

دیگر عوامل نمایش عبارتند از: تهیه‌کننده: مرتضی سخاوت، دستیار کارگردان: بهنام کشت زاده موسیقی: محسن زینبی نژاد، رضا چراغ چشم، طراح صحنه و لباس: مرتضی سخاوت، مدیر اجرایی و تبلیغات: محسن غلام نژاد، تدارکات: رضا پاک رفتار، نورپرداز، منشی صحنه و صدا: آیناز سلیمانی، تصویربرداری تیزر: صفورا ظهیری، تنظیم موسیقی متن و افکت: عباس حاتمی، طراحی آکسسوار و ساخت آکسسوار: حمید نورآبادی و طراحی عروسک و ساخت عروسک‌ها: نرگس کمانگر.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت این نمایش می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.