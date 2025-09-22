به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل فرشبافیان، روز دوشنبه از رشد کمسابقه جوجهریزی در این شهرستان خبر داد و گفت: در سال جاری، میزان جوجهریزی در شهرستان اسکو نسبت به سال ۱۴۰۳، با احتساب فعالیت مرغداریهای موجود، ۳۰ درصد افزایش یافته است.
وی با اشاره به ظرفیتهای جدید تولید در شهرستان اظهار کرد: با پیوستن فارم مرغداری خاصبان با ظرفیت ۳۰۰ هزار قطعه به چرخه تولید، میزان جوجهریزی در اسکو جهش چشمگیری داشته و به بیش از ۱۳۰ درصد رسیده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسکو تصریح کرد: این افزایش، بیانگر پویایی و توانمندی بخش طیور شهرستان بوده و نشان میدهد که مرغداران با وجود شرایط متغیر بازار، با برنامهریزی صحیح و بهرهگیری از امکانات جدید توانستهاند ظرفیت تولید خود را به شکل قابل ملاحظهای ارتقا دهند.
فرشبافیان با تأکید بر نقش این جهش تولید در تنظیم بازار افزود: رشد جوجهریزی نهتنها موجب تقویت چرخه تأمین گوشت سفید در منطقه میشود، بلکه زمینهساز ایجاد اشتغال پایدار، افزایش بهرهوری واحدهای تولیدی و ارتقای جایگاه شهرستان اسکو در تولیدات دامی استان خواهد شد.
وی در ادامه اظهار امیدواری کرد: با استمرار این روند و حمایتهای لازم، شاهد پایداری در بازار مرغ، کاهش نوسانات قیمتی و تأمین بهتر نیازهای مصرفکنندگان خواهیم بود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسکو در پایان خاطرنشان کرد: توسعه و افزایش ظرفیت واحدهای مرغداری، گام مهمی در جهت خودکفایی و امنیت غذایی کشور به شمار میآید و امیدواریم این مسیر با همت تولیدکنندگان و حمایت دستگاههای متولی همچنان ادامه داشته باشد.
نظر شما