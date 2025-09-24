به گزارش خبرگزاری مهر، روز چهارشنبه در جلسه بررسی مسائل و چالشهای بخش کشاورزی شهرستان اهر که با حضور شهرام شفیعی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی و بیتالله عبداللهی، رئیس مجمع نمایندگان استان و نماینده مردم اهر و هریس برگزار شد، آخرین وضعیت کشاورزی اهر و راهکارهای بهبود شرایط مورد بحث قرار گرفت.
شهرام شفیعی در این جلسه با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی و جایگاه کشاورزان گفت: کشاورز و سازمان جهاد کشاورزی مظلوم واقع شدهاند. در حوزه تخصیص آب از سدهای استان، میزان تخصیص در برخی سدها بسیار کاهش یافته و در برخی سدها نیز هیچ آبی تخصیص نیافته است. درک میکنیم که آب شرب از اهمیت بالایی برخوردار است اما باید توجه داشت که امنیت غذایی نیز به همان اندازه حیاتی است.
وی افزود: خشکسالی، تگرگ و سرمازدگی مشکلات زیادی برای حوزه کشاورزی استان ایجاد کرده است، اما عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی باعث کاهش استقبال کشاورزان شده که باید بازنگری شود. خوشبختانه هیچ کمبودی در نهادههای دامی وجود ندارد و همه مرغداران میتوانند با اطمینان خاطر فعالیت خود را ادامه دهند.
شفیعی در ادامه درباره زیرساختهای آبیاری و جادههای بین مزارع اظهار کرد: برای بهبود وضعیت آبیاری جلسات منظمی با دستگاههای دیگر از جمله شرکت آب منطقهای برگزار کردهایم تا طبق تقویم آبیاری، آب تخصیص یابد. همچنین برای جادههای بین مزارع میتوانیم از ظرفیت و ماشینآلات معادن شهرستان استفاده کنیم تا در قالب مسئولیتهای اجتماعی اقدامات لازم صورت گیرد.
شفیعی گفت: اقدامات لازم برای حمایت از پروژههای ناتمام بخش کشاورزی شهرستان اهر انجام شده و واحدهایی که شرایط لازم را داشتند برای دریافت تسهیلات معرفی شدهاند تا روند تکمیل پروژهها تسریع شود.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اهر نیز بر نیاز به حمایت ویژه برای طرحهای نیمهتمام آب و خاک تأکید کرد و گفت: طرحهای نیمهتمام آب و خاک شهرستان برای تکمیل به حمایت نیاز دارند. علاوه بر این، تسهیلات کشت پاییزه کشاورزان برای تأمین هزینه جاری و نهادههای کشاورزی و دامداران که نیاز به سرمایه در گردش دارند، از اهمیت بالایی برخوردار است.
بایبوردی افزود: در زمینه کود مورد نیاز برای کشت پاییزه، تاکنون ۴۰۰ تن در شهرستان توزیع شده و ۵۰۰ تن دیگر در راه است. امیدواریم دستور حمل سریع داده شود تا کشاورزان بتوانند بدون تأخیر فعالیتهای خود را آغاز کنند.
نظر شما