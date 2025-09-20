  1. استانها
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۴۶

احیای قنوات باغ وزیر شبستر در راستای سازگاری با منابع آبی

شبستر- نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی از احیای قنات باغ وزیر شبستر خبر داد و افزود: این قنات با قابلیت آبیاری ۶۰ هکتار زمین، راهکاری برای مقابله با کم‌آبی در منطقه است.

محمود طاهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از بررسی وضعیت قنات‌های روستای باغ وزیر در بخش صوفیان خبر داد و گفت: با حضور کارشناسان حوزه آب و کشاورزی، تصمیمات لازم برای بهبود شرایط این منابع آبی ارزشمند اتخاذ شد.

وی قنات‌ها را میراثی ارزشمند در مدیریت آب ایران خواند و تأکید کرد: این قنات‌ها نقش کلیدی در تأمین آب پایدار کشاورزی و حفظ سفره‌های زیرزمینی دارند و احیای آن‌ها راهکاری مؤثر برای مقابله با بحران کم‌آبی و خشکسالی در منطقه است.

طاهری با اشاره به مشخصات قنات باغ وزیر با طول ۱۰۰۰ متر و دبی ۲۰ لیتر در ثانیه، افزود: این قنات می‌تواند ۶۰ هکتار از اراضی کشاورزی و باغی را آبیاری کند.

وی با بیان اینکه حوضه آبریز دریاچه ارومیه با کاهش چشمگیر منابع آبی روبرو شده است، خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، احیای قنوات برای سازگاری با کم‌آبی و تأمین پایدار آب، اهمیت ویژهای دارد.

نماینده مردم شبستر در پایان بر همکاری همه نهادهای مسئول و مشارکت عمومی برای مدیریت منابع آب و اجرای برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی تأکید کرد و گفت: این هم‌افزایی برای دستیابی به مدیریت پایدار آب در منطقه امری حیاتی است.

