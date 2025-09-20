احیای قنوات باغ وزیر شبستر در راستای سازگاری با منابع آبی

محمود طاهری در گفتوگو با خبرنگار مهر از بررسی وضعیت قناتهای روستای باغ وزیر در بخش صوفیان خبر داد و گفت: با حضور کارشناسان حوزه آب و کشاورزی، تصمیمات لازم برای بهبود شرایط این منابع آبی ارزشمند اتخاذ شد.
وی قناتها را میراثی ارزشمند در مدیریت آب ایران خواند و تأکید کرد: این قناتها نقش کلیدی در تأمین آب پایدار کشاورزی و حفظ سفرههای زیرزمینی دارند و احیای آنها راهکاری مؤثر برای مقابله با بحران کمآبی و خشکسالی در منطقه است.
طاهری با اشاره به مشخصات قنات باغ وزیر با طول ۱۰۰۰ متر و دبی ۲۰ لیتر در ثانیه، افزود: این قنات میتواند ۶۰ هکتار از اراضی کشاورزی و باغی را آبیاری کند.
وی با بیان اینکه حوضه آبریز دریاچه ارومیه با کاهش چشمگیر منابع آبی روبرو شده است، خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، احیای قنوات برای سازگاری با کمآبی و تأمین پایدار آب، اهمیت ویژهای دارد.
نماینده مردم شبستر در پایان بر همکاری همه نهادهای مسئول و مشارکت عمومی برای مدیریت منابع آب و اجرای برنامههای سازگاری با کمآبی تأکید کرد و گفت: این همافزایی برای دستیابی به مدیریت پایدار آب در منطقه امری حیاتی است.
نظر شما