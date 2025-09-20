  1. استانها
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۱۷

کشف ۲ تن آرد یارانه‌ای قاچاق در شهرستان مرند

مرند- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرند از کشف ۲ تن آرد یارانه‌ای قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل الهیاری بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: این عملیات با همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی، بازرسان کالاهای اساسی مدیریت جهاد کشاورزی، دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی و اتحادیه نانوایان انجام شده است.

الهیاری در این خصوص اظهار کرد: این اقدام نشان‌دهنده عزم جدی اعضای ستاد تنظیم بازار شهرستان در مبارزه با تخلفات و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان است. وی همچنین ارزش آردهای کشف شده را پانصد و هفتاد و شش میلیون ریال اعلام کرد.

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند با اشاره به معرفی متهم به مراجع قضائی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز در قالب احتکار کالا و یا تهیه و توزیع کالاهای قاچاق توسط افراد سودجو، موضوع را به بازرسی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرند گزارش دهند.

