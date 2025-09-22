به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید رضا اشراق ظهر دوشنبه در دیدار با استاندار فارس گفت: سرریز هر نوع ناکارآمدی نهادهای جامعه در حوزه‌های مختلف وارد حوزه مجموعه انتظامی کشور می‌شود.

وی ادامه داد: کارکنان مجموعه انتظامی با توجه به پراکندگی جغرافیایی و دارا بودن چندین هزار نقطه استقراری در سراسر کشور، مشغول خدمت رسانی به مردم هستند.

معاون هماهنگ کننده فراجا افزود: اگر چه توفیق خدمت رسانی به مردم افتخار بزرگی است که نصیب همه کارکنان مجموعه انتظامی کشور شده است ولی با این وجود این حجم از مأموریت‌ها و خدمات مختلف، آسیب پذیری هایی نیز برای کارکنان انتظامی به دنبال دارد.

سردار اشراق گفت: در این راستا باید به موضوع معیشت کارکنان انتظامی از جمله تهیه مسکن و منازل سازمانی توجه ویژه و اساسی شود تا آسیب پذیری آن‌ها کمتر شود.

وی با اشاره به هدف گذاری و تأکید فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ساخت ۱۰۰ هزار منزل سازمانی برای کارکنان انتظامی، ادامه داد: همه تلاش‌ها و برنامه ریزی های لازم به منظور تحقق این هدف در دست اقدام است.

معاون هماهنگ کننده فراجا افزود: مجموعه انتظامی نماد حاکمیت در کشور است، بنابراین باید اماکن انتظامی مورد استفاده در شأن و منزلت کارکنان انتظامی و مردم باشد تا بتوان خدمات رسانی بهتری ارائه داد.

سردار اشراق گفت: امروز دیگر با شیوه‌های سابق و گذشته برقراری نظم و امنیت در جامعه میسر نیست و در این راستا نیازمند پلیس هوشمند هستیم تا پاسخگوی نیازهای امنیتی مردم باشیم.

وی با تأکید بر هوشمند سازی پلیس، ادامه داد: با هوشمندسازی پلیس، آنچه را که مردم انتظار دارند می‌توان با دقت، سرعت و صحت انجام داد و با استفاده از فناوری‌ها و تجهیزات نوین، حضور فیزیکی مردم در مراکز انتظامی را به حداقل رساند.

معاون هماهنگ کننده فراجا افزود: سرمایه اجتماعی پلیس در گرو مهارت افزایی است و برای انجام بهتر مأموریت‌ها باید موضوع مهارت افزایی و آموزش همواره در دستور کار قرار داشته باشد.

سردار اشراق در پایان از تعامل و همکاری‌های استاندار فارس با مجموعه انتظامی استان و همچنین تلاش‌های شبانه روزی فرمانده انتظامی استان فارس و کارکنان زیر مجموعه در راستای تأمین نظم و امنیت جامعه تقدیر و تشکر به عمل آورد.