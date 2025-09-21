پیام تبریک فرمانده انتظامی فارس به مناسبت بازگشایی مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزاله ملکی با صدور پیامی، آغاز بازگشایی مدارس و فصل علم و دانش را به دانش آموزان و آینده سازان کشور و به ویژه در استان فارس تبریک گفت.
متن پیام فرمانده انتظامی استان فارس به این شرح است:
تقارن اول مهر، بهار تعلیم و تربیت و هفته دفاع مقدس تابلوی مقاومت، ایثار و شهادت، حاوی این پیام است که تخصص و تعهد باید در کنار هم باشند تا بشریت را از گرداب جهالت و گمراهی و تباهی نجات بخشند.
امروزه تقویت نظام آموزش و پرورش و آموزش بهعنوان بستر رشد و آگاهی انسانها، از مهمترین شاخصهای توسعه محسوب میشود و تربیت نیروی انسانی متعهد، کاردان، مدیر و مدبر یک هدف اساسی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
طلوع خورشید علم آموزی و دانش آموزی در صبحدم آغازین روز ماه مهر، یادآور و نشانگر شروع دورانی از تلاش و کوشش در راه تعلیم و تربیت و پرورش دانش آموزان است.
در طول سال تحصیلی، فرماندهی انتظامی استان فارس به عنوان حافظ نظم و امنیت جامعه در کنار کادر آموزشی، دانشجویان، دانش آموزان و خانوادههای محترم آنها بوده و انتظار میرود که این عزیزان نیز به توصیههای پلیسی توجه لازم را داشته باشند.
اینجانب شروع سال تحصیلی جدید را به تمامی اصحاب تعلیم و تربیت از جمله اساتید، معلمان دلسوز و زحمتکش، دانشجویان و دانش آموزان پر تلاش تبریک عرض نموده و موفقیت روز افزون آنها را از خداوند متعال مسئلت دارم
