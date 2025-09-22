به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا انصاری گفت: با استناد به مصوبه هیأت وزیران ساعات آغاز به کار دستگاههای اجرایی، بانکها، مدارس، اصناف و مراکز آموزش عالی فارس از اول مهر تغییر کرد.
وی ادامه داد: واحدهای اداری دستگاههای اجرایی در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۵:۰۰ و روزهای پنجشنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰ فعال خواهند بود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس افزود: به استناد مصوبه دهمین جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۴، یک ساعت اول شروع کار کارمندان واحدهای اداری شهر شیراز در طی دو هفته نخست مهرماه به صورت شناور اجرا میشود.
انصاری گفت: ساعت کاری بانکها از شنبه تا چهارشنبه برای کارکنان ۷:۰۰ تا ۱۴:۳۰ و برای مشتریان ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و در روزهای پنجشنبه برای کارکنان ۷:۰۰ تا ۱۳:۳۰ و برای مشتریان ۷:۳۰ تا ۱۲:۳۰ خواهد بود.
وی ادامه داد: ساعت شروع کار واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی ۶:۳۰، واحدهای صنعتی ۷:۰۰ و اصناف و بازاریان ۹:۳۰ تعیین شده است و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و بخشهای آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (اعم از دانشگاهها و بیمارستانها) از ساعت ۸:۰۰ فعالیت خود را آغاز میکنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس تصریح کرد: کلیه مراکز خدمات رسان بهداشتی و درمانی، بیمارستانها، اورژانسها، مراکز امدادی و اتفاقات، خدمات امداد جادهای، بخشهای عملیاتی دارای نوبتکاری مانند آتشنشانی، پاسگاهها و مراکز انتظامی و نیز مراکز تأمین کالاهای ضروری و بخش عملیاتی پست طبق روال قبل ارائه خدمت خواهند داشت.
