به گزارش خبرگزاری مهر، نصرتاله دهقانی با اشاره به دستگبری عوامل حمله مسلح به یک همیار محیطبان در شیراز گفت: در مدت زمان کمتر از ۱۰ روز عاملان حمله به یک همیار محیطبان در این استان دستگیر شدند.
وی ادامه داد: این موفقیت حاصل برنامهریزی دقیق و استفاده به موقع از منابع مطلع در طول ۷۲ ساعت گذشته بود.
فرمانده یگان حفاظت محیطزیست فارس افزود: مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان فارس با اخذ دستور قضائی لازم و با همکاری نیروهای کلانتری ارژن، عملیات هدفمندی را برای شناسایی و دستگیری متخلفان اجرا کردند.
دهقانی تصریح کرد: در جریان این عملیات، از یکی از متهمان یک قبضه سلاح ساچمهزنی دو لول غیرمجاز کشف و ضبط شد و افراد دستگیرشده برای سیر مراحل قانونی، به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
