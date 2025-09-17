  1. استانها
  2. فارس
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۰

دستگیری عوامل تیراندازی به همیار محیط‌بان در فارس

شیراز-فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست فارس گفت:مأموران یگان حفاظت محیط زیست با همکاری نیروی انتظامی،در یک عملیاتی ضربتی، عوامل شلیک به سوی«مهدی بذرافشان»همیار محیط‌بان را شناسایی و دستگیر کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرت‌اله دهقانی با اشاره به دستگبری عوامل حمله مسلح به یک همیار محیط‌بان در شیراز گفت: در مدت زمان کمتر از ۱۰ روز عاملان حمله به یک همیار محیط‌بان در این استان دستگیر شدند.

وی ادامه داد: این موفقیت حاصل برنامه‌ریزی دقیق و استفاده به موقع از منابع مطلع در طول ۷۲ ساعت گذشته بود.

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست فارس افزود: مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان فارس با اخذ دستور قضائی لازم و با همکاری نیروهای کلانتری ارژن، عملیات هدفمندی را برای شناسایی و دستگیری متخلفان اجرا کردند.

دهقانی تصریح کرد: در جریان این عملیات، از یکی از متهمان یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی دو لول غیرمجاز کشف و ضبط شد و افراد دستگیرشده برای سیر مراحل قانونی، به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

