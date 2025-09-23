سردار اشراق: ثبت و توسعه تجربیات ارزشمند جنگ ۱۲ روزه لازم است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید رضا اشراق صبح سه شنبه در جمع فرماندهان و مدیران مجموعه انتظامی استان فارس در شیراز، ضمن تبریک فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، گفت: امیدوارم همگی ادامه دهنده راه نورانی شهدای گرانقدر باشیم.

وی ضمن تشریح نقش فراجا در جنگ ۱۲ روزه، ادامه داد: تجربه ۱۲ روزه جنگ نشان داد که فراجا ظرفیت بسیار بالایی دارد و توانست خود را با شرایط جنگ تطبیق داده و اثر گذار باشد.

معاون هماهنگ کننده فراجا افزود: مجموعه انتظامی در جنگ ۱۲ روزه هم موضوع برقراری نظم و امنیت جامعه را به خوبی انجام داد و هم توانست نقش‌های دیگر خود را نیز به درستی و به موقع ایفا کند.

سردار اشراق گفت: باید تجربیات جنگ ۱۲ روزه را ثبت و توسعه دهیم چرا که تهدیدات دشمنان ایران اسلامی همواره وجود دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر صیانت از کارکنان انتظامی تأکید کرد و ادامه داد: با توجه به گستردگی مأموریت‌ها و سطح ارتباط مردم با مجموعه انتظامی، فرماندهان به موضوع صیانت از کارکنان به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی فراجا در سال جاری توجه لازم را داشته باشند.

معاون هماهنگ کننده فراجا بر لزوم توجه و رسیدگی ویژه به موضوع معیشت کارکنان انتظامی تأکید کرد.