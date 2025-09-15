کشف ۲۸۸ کیلوگرم تریاک از سواری سمند در نی ریز فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزاله ملکی گفت: در راستای طرح مبارزه با سوداگران مرگ، روز گذشته مأموران انتظامی شهرستان نی‌ریز حین گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک سواری سمند که در محورهای مواصلاتی در حال تردد بود مشکوک و دستور ایست دادند که راننده بدون توجه اقدام به فرار می‌کند.

وی ادامه داد: پس از طی مسافتی تعقیب و گریز، با توجه به کوهستانی بودن منطقه راننده عرصه را بر خود تنگ و خودرو را رها و متواری می‌شود.

فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به اینکه در بازرسی از آن خودرو مأموران موفق شدند ۲۸۸ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف کنند، تصریح کرد: تلاش برای دستگیری قاچاقچی متواری با جدیت ادامه دارد.