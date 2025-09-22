  1. استانها
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۱۱

بیمارستان برازجان به مرکز آموزشی‌درمانی تبدیل شد

بوشهر- مرکز آموزشی درمانی بیمارستان شهید صادق گنجی برازجان به مرکز آموزشی‌درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تبدیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی ظهر دوشنبه در این آئین گفت: ارتقای بیمارستان شهید صادق گنجی برازجان به مرکز آموزشی درمانی اقدامی ارزشمند و مؤثر بوده که می‌تواند نقش مهمی در ارتقای آموزش عالی و خدمات درمانی شهرستان ایفا کند.

ابراهیم رضایی در آئین افتتاح این مرکز با تبریک هفته دفاع مقدس اظهار کرد: توسعه آموزش عالی زمانی ارزشمند است که در خدمت رفع مشکلات جامعه و پاسخ به نیازهای واقعی آن قرار گیرد، نه اینکه صرفاً به شکل ظاهری و آپارتمانی دنبال شود.

وی افزود: آمارها نشان می‌دهد هرچند شهرستان دشتستان یک چهارم جمعیت استان بوشهر را در بر دارد، اما نیمی از نخبگان استان از این شهرستان برخاسته‌اند و موفقیت‌های آموزش و پرورش استان تا حد زیادی مرهون استعدادهای دشتستان است.

شهرستان دشتستان دارای سرمایه عظیم انسانی است

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این شهرستان از امکانات نفت، گاز و پتروشیمی محروم است اما سرمایه عظیم انسانی دارد و ارتقای ظرفیت‌های آموزشی و علمی می‌تواند موجب رشد و بالندگی آن شود.

رضایی با تقدیر از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برای راه‌اندازی این مرکز گفت: همه ظرفیت‌ها و امکانات شهرستان در خدمت توسعه آموزش عالی و بهداشت و درمان خواهد بود و به طور ویژه پیگیری می‌کنیم که دانشجویان این مرکز از امکانات مناسب برخوردار شوند.

وی تاکید کرد: ارتقای بیمارستان شهید صادق گنجی به مرکز آموزشی درمانی نه تنها کیفیت خدمات درمانی را کاهش نمی‌دهد، بلکه موجب بهبود خدمات و افزایش رضایتمندی مردم خواهد شد.

نماینده مردم دشتستان افزود: حوزه بهداشت و درمان این شهرستان نیازمند برنامه‌ریزی دقیق برای چهار تا پنج سال آینده است تا در زمینه تأمین فضاهای آموزشی، احداث و تجهیز مراکز درمانی و ارتقای خدمات، پاسخگوی نیازهای مردم باشد.

