به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی ظهر دوشنبه در این آئین گفت: ارتقای بیمارستان شهید صادق گنجی برازجان به مرکز آموزشی درمانی اقدامی ارزشمند و مؤثر بوده که میتواند نقش مهمی در ارتقای آموزش عالی و خدمات درمانی شهرستان ایفا کند.
ابراهیم رضایی در آئین افتتاح این مرکز با تبریک هفته دفاع مقدس اظهار کرد: توسعه آموزش عالی زمانی ارزشمند است که در خدمت رفع مشکلات جامعه و پاسخ به نیازهای واقعی آن قرار گیرد، نه اینکه صرفاً به شکل ظاهری و آپارتمانی دنبال شود.
وی افزود: آمارها نشان میدهد هرچند شهرستان دشتستان یک چهارم جمعیت استان بوشهر را در بر دارد، اما نیمی از نخبگان استان از این شهرستان برخاستهاند و موفقیتهای آموزش و پرورش استان تا حد زیادی مرهون استعدادهای دشتستان است.
شهرستان دشتستان دارای سرمایه عظیم انسانی است
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این شهرستان از امکانات نفت، گاز و پتروشیمی محروم است اما سرمایه عظیم انسانی دارد و ارتقای ظرفیتهای آموزشی و علمی میتواند موجب رشد و بالندگی آن شود.
رضایی با تقدیر از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برای راهاندازی این مرکز گفت: همه ظرفیتها و امکانات شهرستان در خدمت توسعه آموزش عالی و بهداشت و درمان خواهد بود و به طور ویژه پیگیری میکنیم که دانشجویان این مرکز از امکانات مناسب برخوردار شوند.
وی تاکید کرد: ارتقای بیمارستان شهید صادق گنجی به مرکز آموزشی درمانی نه تنها کیفیت خدمات درمانی را کاهش نمیدهد، بلکه موجب بهبود خدمات و افزایش رضایتمندی مردم خواهد شد.
نماینده مردم دشتستان افزود: حوزه بهداشت و درمان این شهرستان نیازمند برنامهریزی دقیق برای چهار تا پنج سال آینده است تا در زمینه تأمین فضاهای آموزشی، احداث و تجهیز مراکز درمانی و ارتقای خدمات، پاسخگوی نیازهای مردم باشد.
نظر شما