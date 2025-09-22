امام جمعه دشتستان: ارتقای بیمارستان شهید گنجی اقدامی ارزشمند است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح بعد از ظهر دوشنبه در آئین ارتقای بیمارستان شهید صادق گنجی برازجان به مرکز آموزشی درمانی اظهار کرد: این اقدام گام مهمی در مسیر توسعه خدمات درمانی و آموزشی شهرستان است و شایسته قدردانی از مسئولان و دست‌اندرکارانی است که برای تحقق آن تلاش کردند.

وی با تقدیر از حمایت‌های نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در این مسیر افزود: امیدواریم این مجموعه در آینده هر سال شاهد رشد و ارتقای بیشتری باشد.

امام جمعه دشتستان تصریح کرد: ارتقای بیمارستان شهید صادق گنجی به مرکز آموزشی درمانی نه تنها مایه افتخار شهرستان دشتستان بلکه موجب سربلندی استان بوشهر نیز خواهد شد.

این آئین با حضور نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، امام جمعه و فرماندار دشتستان، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، سرپرست معاونت درمان، سرپرست معاونت آموزش، سرپرست دانشکده پزشکی، خسروی نماینده تام الاختیار رئیس دانشگاه در آموزشی شدن مرکز آموزشی درمانی شهید گنجی برازجان، مدیر حراست، مدیر روابط عمومی و بین الملل دانشگاه، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان، سرپرست مرکز آموزشی درمانی شهید گنجی و سایر مدیران و کارشناسان برگزار شد.