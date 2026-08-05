نماینده دشتستان: تکمیل بیمارستان ۱۷ شهریور نیازمند حمایت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی چهارشنبه شب در نشست جمعبندی سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استان بوشهر، با قدردانی از حضور محمدرضا ظفرقندی در استان، اظهار کرد: سفر وزیر بهداشت در آغاز سومین سال فعالیت دولت و در شرایط دشوار آبوهوایی و امنیتی، نشاندهنده توجه ویژه وزارت بهداشت به مسائل حوزه سلامت استان بوشهر است.
وی همچنین از تلاشهای مجموعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، کادر درمان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی، استاندار بوشهر و مدیران حوزه سلامت استان قدردانی کرد و گفت: کارکنان نظام سلامت در سالهای اخیر و بهویژه ماههای گذشته، در شرایط سخت با تمام توان در خدمت مردم بودهاند.
نماینده دشتستان، مهمترین مطالبه این شهرستان را تکمیل و بهرهبرداری از بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان عنوان کرد و افزود: این پروژه اکنون حدود ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در صورت حمایت جدی وزارت بهداشت، امکان بهرهبرداری آن تا پایان امسال وجود دارد.
رضایی با اشاره به سابقه این مرکز درمانی گفت: بیمارستان ۱۷ شهریور پس از حادثه آتشسوزی از مدار خدمت خارج شد و اکنون در نقطهای راهبردی از شهر برازجان قرار دارد. این بیمارستان میتواند نقش مهمی در کاهش فشار بر تنها بیمارستان فعال شهرستان ایفا کند.
وی تأکید کرد: از هماکنون باید برای تأمین نیروی انسانی متخصص و تجهیزات مورد نیاز این بیمارستان برنامهریزی شود تا پس از تکمیل ساختمان، بدون تأخیر وارد چرخه خدمترسانی شود.
نماینده مردم دشتستان در مجلس در ادامه با انتقاد از وضعیت بیمارستان شهید گنجی برازجان اظهار داشت: با وجود همه تلاشهای انجام شده، وضعیت حوزه درمان در استان بوشهر مطلوب نیست و بیمارستان شهید گنجی به عنوان تنها بیمارستان فعال شهرستان که به جمعیتی نزدیک به نیم میلیون نفر خدمات ارائه میدهد، از ابتداییترین امکانات محروم است.
وی با اشاره به مشاهدات خود از این بیمارستان افزود: شب گذشته برای عیادت بیماری به بیمارستان شهید گنجی رفتم اما به دلیل نبود امکانات سرمایشی مناسب، بیمار را برای ادامه درمان به شیراز منتقل کردیم؛ چنین اتفاقاتی زیبنده مردم دشتستان نیست.
رضایی با بیان اینکه بیمارستان شهید گنجی دومین بیمارستان بزرگ استان بوشهر محسوب میشود، ادامه داد: این مرکز درمانی با بدهی چند صد میلیارد تومانی، مشکلات جدی در بخش دیالیز و سایر خدمات درمانی روبهرو است و باید برای رفع این مشکلات تدبیر اساسی اندیشیده شود.
وی افزود: شایسته نیست پیمانکاران برای دریافت مطالبات خود به نماینده مجلس مراجعه کنند؛ این مسائل باید به صورت ریشهای حل شود.
نماینده دشتستان همچنین از تأخیر در راهاندازی بیمارستان شبانکاره انتقاد کرد و گفت: مجوزهای اولیه این پروژه در دولت گذشته صادر شد و پس از جلسات متعدد با مسئولان وزارت بهداشت، توافقاتی نیز صورت گرفت، اما با وجود انجام تعهدات از سوی شهرستان، تاکنون وزارت بهداشت به تعهدات خود عمل نکرده و پاسخ روشنی نیز به مردم داده نشده است.
رضایی یکی دیگر از مطالبات مهم مردم دشتستان را راهاندازی دانشکده داروسازی عنوان کرد و افزود: این شهرستان از ظرفیتهای علمی، نخبگانی و زیرساختی لازم برای ایجاد این دانشکده برخوردار است و انتظار داریم در دوره مسئولیت وزیر بهداشت این مطالبه محقق شود.
وی در ادامه از معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و همچنین معاون آموزشی این وزارتخانه به دلیل همکاری در تأمین آمبولانس برای دشتستان قدردانی کرد و گفت: پس از حدود ۱۰ سال، بخشی از نیاز شهرستان در این زمینه تأمین شد، اما همچنان دشتستان به آمبولانسهای بیشتری نیاز دارد.
نماینده مردم دشتستان با اشاره به کمبود نیروی انسانی در مراکز درمانی شهرستان اظهار کرد: برخی بخشهای دشتستان از نظر جمعیتی از تعدادی از شهرستانهای استان بوشهر بزرگتر هستند، اما از امکانات بیمارستانی و درمانی متناسب برخوردار نیستند که این موضوع با عدالت در توزیع امکانات همخوانی ندارد.
وی خواستار بازنگری در سیاستهای توزیع امکانات درمانی شد و گفت: مناطقی با جمعیت بالا باید متناسب با نیازهای خود از زیرساختهای درمانی برخوردار شوند.
رضایی در پایان با اشاره به مطالبات کادر درمان و اجرای قانون عدالت آموزشی اظهار داشت: برای حفظ پزشکان و نیروهای متخصص در استانهای جنوبی باید سیاستهای تشویقی متناسب با شرایط آبوهوایی و سختی کار تدوین شود، زیرا نمیتوان شرایط خدمت در بوشهر و دشتستان را با مراکز درمانی تهران یکسان دانست.
وی ابراز امیدواری کرد با حمایت وزارت بهداشت، مشکلات حوزه سلامت دشتستان و استان بوشهر با سرعت بیشتری برطرف شود.
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