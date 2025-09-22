  1. استانها
  2. تهران
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۰۵

تاکید امام جمعه موقت تهران بر تقویت آموزش‌های مهارتی و تربیت نسل آینده

تاکید امام جمعه موقت تهران بر تقویت آموزش‌های مهارتی و تربیت نسل آینده

تهران- امام جمعه موقت تهران با اشاره به اهمیت آموزش‌های مهارتی، بر لزوم ایجاد نگاهی جدید در نظام آموزشی کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدجواد حاج‌علی‌اکبری بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان تهران با بیان اینکه سال گذشته نگاه متفاوتی در آموزش شکل گرفته است، اظهار داشت: این نگاه جدید که بر پایه اشراف کامل بر مسائل و امید به آینده استوار بوده، بسیار ارزشمند است.

وی با اشاره به کلیدواژه‌های اساسی در آموزش، افزود: «ذکر و تذکر»، «تفکر» و «برنامه‌ریزی مبتنی بر تجربیات آموزشی» سه رکن اصلی این نگاه جدید است که می‌تواند مسیر آموزش را کاملاً متحول کند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با تأکید بر لزوم ایجاد فضای جدید آموزشی، خاطرنشان کرد: نسل جدید در فضایی متفاوت زندگی می‌کند و اگر بتوانیم کودکان و نوجوانان را با ترکیبی از ورزش، سلامت و تفکر تربیت کنیم، شاهد مشارکت و تعاون بی‌سابقه ای خواهیم بود.

وی اولین تجربه جدی زیست اجتماعی را نقطه عطفی در تربیت نسل آینده دانست و افزود: شرکت‌های معتبر جهانی در کنار صنعت خود به آموزش نیروها توجه ویژه‌ای دارند و ما نیز باید از این الگو بهره بگیریم.

حاج علی اکبری تأکید کرد: اطمینان دارم، تحت لوای ولایت الهی، شاهد اتفاقات مبارکی در عرصه آموزش خواهیم بود.

کد خبر 6598283

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمود ۱۷:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
      0 0
      پاسخ
      کیه که گوش کنه حاج آقا

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها