به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدجواد حاجعلیاکبری بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان تهران با بیان اینکه سال گذشته نگاه متفاوتی در آموزش شکل گرفته است، اظهار داشت: این نگاه جدید که بر پایه اشراف کامل بر مسائل و امید به آینده استوار بوده، بسیار ارزشمند است.
وی با اشاره به کلیدواژههای اساسی در آموزش، افزود: «ذکر و تذکر»، «تفکر» و «برنامهریزی مبتنی بر تجربیات آموزشی» سه رکن اصلی این نگاه جدید است که میتواند مسیر آموزش را کاملاً متحول کند.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با تأکید بر لزوم ایجاد فضای جدید آموزشی، خاطرنشان کرد: نسل جدید در فضایی متفاوت زندگی میکند و اگر بتوانیم کودکان و نوجوانان را با ترکیبی از ورزش، سلامت و تفکر تربیت کنیم، شاهد مشارکت و تعاون بیسابقه ای خواهیم بود.
وی اولین تجربه جدی زیست اجتماعی را نقطه عطفی در تربیت نسل آینده دانست و افزود: شرکتهای معتبر جهانی در کنار صنعت خود به آموزش نیروها توجه ویژهای دارند و ما نیز باید از این الگو بهره بگیریم.
حاج علی اکبری تأکید کرد: اطمینان دارم، تحت لوای ولایت الهی، شاهد اتفاقات مبارکی در عرصه آموزش خواهیم بود.
