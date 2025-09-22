به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها و زارع، استاندار بوشهر امروز در نشستی مشترک به منظور تقویت همکاری‌ها و هم‌افزایی در حوزه زندانبانی دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار که در راستای پیشبرد اهداف متعالی قوه قضائیه برگزار شد، راهکارهای بهبود وضعیت نگهداری زندانیان در مراکز اصلاحی و تربیتی استان بوشهر، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، انتقال زندان‌های استان به خارج از محدوده شهری و ارائه خدمات به خانواده‌های زندانیان بی‌بضاعت مورد بررسی قرار گرفت.

دو طرف همچنین بر ضرورت توسعه همکاری‌های بین سازمان زندان‌ها و استانداری برای ارتقای کیفیت خدمات و اجرای برنامه‌های اصلاحی و تربیتی در این استان تأکید کردند.

این نشست، زمینه‌ساز برنامه‌ریزی‌های عملیاتی و توسعه پروژه‌های مشترک در حوزه زندانبانی در استان بوشهر خواهد بود.