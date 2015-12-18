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۲۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۶:۲۰

آیت الله العظمی وحید خراسانی:

حقوق خانواده زندانیان باید به طور کامل رعایت شود

حقوق خانواده زندانیان باید به طور کامل رعایت شود

مرجع تقلید شیعیان بابیان اینکه خانواده های زندانیان حکم امانت دارند و باید از آنان مراقبت کرد گفت: باید حقوق خانواده زندانیان به طور کامل رعایت شود و مبادا با زندانی شدن سرپرست، خانواده دچار آسیب شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان زندانها به اتفاق جمعی از مدیران سازمان زندان ها با آیات عظام صافی گلپایگانی و وحید خراسانی دیدار کردند.

آیت الله العظمی وحید خراسانی در این دیدار گفت: زندان در آموزه های اسلامی محلی برای تربیت افراد است لذا دستورات دین در خصوص زندانیان و همچنین خانواده های آنان باید به طور کامل اجرا شود.

وی با تاکید بر اینکه خانواده های زندانیان حکم امانت دارند و باید از آنان مراقبت کرد گفت: باید حقوق خانواده زندانیان به طور کامل رعایت شود و مبادا با زندانی شدن سرپرست، خانواده دچار آسیب شود.

آیت الله العظمی وحید خراسانی در ادامه گفت: اجرای کامل دستورات دین تنها راه مبارزه با فساد در جامعه است و از این رو تامل در آیات قرآن و اجرای دستورات آن باید به طور کامل در زندگی روزانه همه ما قرار گیرد.

این مرجع تقلید شیعیان با مورد تاکید قرار دادن حق الناس در دین اسلام گفت: حقوق زندانیان مصداق حق الناس است و سعی کنید در برخورد با زندانیان این موضوع را مدنظر داشته باشید چرا که آنان آسیب دیده هستند و بايد کمک کنید تا دوباره به جامعه بازگردند.

ایشان در پایان با تاکید مجدد بر حقوق خانواده زندانیان گفت: خانواده های زندانیان حکم امانت را دارند و کمک به حل مشکلات آنان اجر بزرگی نزد خداوند دارد.

ابراز خرسندی آیت الله العظمی صافی گلپایگانی از برنامه های اصلاحی و تربیتی در زندان ها

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی در دیدار با مدیران سازمان زندان ها گفت: اخبار و گزارش هایی که از زندان ها ارائه می شود نشان دهنده این است که بحمداله اهداف اصلاحی و تربیتی در زندان ها به طور مطلوب پیگیری می شود.

وی با ابراز رضایت از عملکرد فرهنگی زندان ها به ویژه در حوزه قرآن و نماز گفت: شغل زندانبانی از مشاغل سخت است و خرسندم که شما ملتفت امر خطیر زندانبانی هستید و مسیر خوبی را برای اصلاح و تربیت زندانیان بکار گرفته اید و امیدوارم  با تلاش شما شاهد توسعه هرچه بیشتر این فعالیت ها در زندان ها باشیم.

این مرجع تقلید شیعیان در ادامه گفت: فعالیت زندانبانی یک تکلیف است و باید نسبت به اجرای صحیح آن متعهدانه عمل کنید.

آیت الله صافی العظمی  گلپایگانی در پایان خواستار تلاش بیشتر برای کاهش جمعیت کیفری زندان ها و استفاده از مجازات های جایگزین شد.

دکتر جهانگیر رئیس سازمان زندان ها نیز در این دیدارها گزارشی از وضعیت زندان های کشور ارائه کرد.

کد مطلب 3003125

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