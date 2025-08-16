به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، احمد جعفری نسب مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: شعبه دوم تجدیدنظر ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تهران تعزیرات حکومتی تهران پرونده انجام ندادن تعهد ارزی و پروانه گمرکی به ارزش ۳۴ هزار و ۶۹۰ یورو را رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و مدیرعامل شرکت را علاوه بر ممانعت از فعالیت بازرگانی شخص حقیقی به مدت ۶ ماه به پرداخت ۲۱ میلیارد و ۱۹۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته جعفری نسب، شعبه همچنین شرکت را به عنوان شخص حقوقی علاوه بر محرومیت از فعالیت بازرگانی به مدت یک سال به پرداخت ۶۳ میلیارد و ۵۸۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: شعبه رسیدگی کننده در مجموع متخلفان این پرونده را به پرداخت ۶۳ میلیارد و ۵۸۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

جعفری نسب گفت: با گزارش بانک تجارت پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.