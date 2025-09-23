دهمرده: ظرفیت جوجه ریزی سیستان و بلوچستان افزایش ۱۳ درصدی پیدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دهمرده صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: علیرغم مشکلات و شرایط خاص، از جمله وقوع جنگ ۱۲ روزه در ابتدای سال که بخش‌های مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار داد و همچنین مشکل تأمین سوخت ناشی از تغییر اقلیم بخش کشاورزی و به‌طور خاص صنعت مرغداری استان، با برنامه‌ریزی دقیق و تلاش بی‌وقفه کشاورزان و دست‌اندرکاران این صنعت، شاهد رشد و پویایی در حوزه مرغداری استان بودیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به آمارهای قابل توجه این حوزه افزود: میزان جوجه‌ریزی در استان طی ۶ ماهه نخست سال جاری، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۳ درصدی را تجربه کرده است.

دهمرده افزود: میزان جوجه ریزی از ۱۱.۹ میلیون قطعه در سال گذشته، به بیش از ۱۳.۵ میلیون قطعه در سال جاری افزایش یافته که نشان از پویایی و حرکت رو به جلو این صنعت حیاتی دارد.

وی در ادامه به ظرفیت‌های موجود و در حال توسعه اشاره کرد و تصریح نمود: هم اکنون ۳۳۰ واحد مرغداری فعال در استان داریم که ظرفیت تولید سالانه ۷۱ هزار تن گوشت مرغ را فراهم می‌کنند. علاوه بر این، در راستای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و تأمین امنیت غذایی، ۲۶۵ واحد جدید نیز با ظرفیت تولید افزون بر ۶۱ هزار تن در سال با مشارکت سرمایه گذاران استان در حال احداث است که با بهره‌برداری از آنها، شاهد جهش بی‌سابقه‌ای در تولید گوشت مرغ استان خواهیم بود.